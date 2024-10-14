Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Женя Галич із ЗСУ поділився планами повернення родини з Польщі до України arrow

Женя Галич із ЗСУ поділився планами повернення родини з Польщі до України

14 жовтня 2024 23:15
Віталій Ковальчук - Редактор
Женя Галич прокоментував чутки про розлучення з дружиною та повернення дітей в Україну
Співак, військовослужбовець Женя Галич. Фото: Instagram/jenia_galich
Віталій Ковальчук - Редактор

Фронтмен гурту O.Torvald Женя Галич, який служить у ЗСУ, відверто відповів на запитання про розлучення з дружиною. Також захисник України розповів про плани дітей щодо повернення на Батьківщину. 

Відповідне інтерв’ю з’явилось на "Люкс ФМ".

Читайте також:

Женя Галич про родину

Дружина музиканта, Валерія, разом з донькою та сином живуть в Польщі. Вони виїхали за кордон після початку повномасштабної війни. Ведуча Наталія Тур зазначила, що в шоу-бізнесі обговорюють нібито розлучення Галича з дружиною, і запитала — чи правда це. 

"Я одружений, сім’янин. Тато двох прекрасних дітей. Все добре, ми не збираємося розлучатися", — зазначив Галич. 

Тур поцікавилась, чи планують дружина та діти повертатися до України і продовжувати навчання на Батьківщині. На що Галич вперше зауважив, про це вони не тільки думають.

"Вони, звичайно, планують повертатися до України. Оскільки Данило вступив в спортивний клас, для нього він перший, ми не можемо порушити якісь моменти його навчання. Тому вирішили — цей рік точно буде навчатися в Польщі. А наступний будемо планувати, щоб він повертався до України і здобував тут перемоги в спортивному житті", — зазначив Галич. 

Нагадаємо, раніше ми писали, як на думку Жені Галича правильно карати чоловіків, які виїхали з України. Також ми розповідали, що співак Alekseev підтвердив розставання з зіркою гурту "ВІА Гра" Уляною Синецькою.

діти військові українські зірки закордон Женя Галич

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

00:07 В МЗС України відкинули звинувачення у підтримці повстанських рухів у Малі

Text

00:01 Южаніна заявила, що доповідь Зеленського про План перемоги буде секретною

14 жовтня 2024

23:56 Довбик врятував Україну від поразки у матчі з Чехією

23:53 Торгував зброєю та боєприпасами — як суд Рівненщини покарав військового

23:41 План перемоги презентують у ЄС — глава дипломатії Євросоюзу назвав дату

23:34 Путін вніс до Держдуми законопроєкт про стратегічне партнерство з КНДР — деталі

Text

23:32 Військовий відреагував на рейд ТЦК на концерті "Океану Ельзи"

Зеленський анонсував Формулу миру з умовами справедливого завершення війни - 80x80

Зеленський анонсував Формулу миру з умовами справедливого завершення війни

23:07 Спортивний лікар заявив, що Гуцуляку не уникнути струсу мозку

Text

22:56 Як у Німеччині відбуваються традиційні осінні фестивалі — ексклюзив Новини.LIVE

22:45 В Держрегуляторі відреагували на інформацію щодо загрози імпорту електроенергії

00:07 В МЗС України відкинули звинувачення у підтримці повстанських рухів у Малі

14 жовтня 2024

23:56 Довбик врятував Україну від поразки у матчі з Чехією

23:53 Торгував зброєю та боєприпасами — як суд Рівненщини покарав військового

23:41 План перемоги презентують у ЄС — глава дипломатії Євросоюзу назвав дату

23:34 Путін вніс до Держдуми законопроєкт про стратегічне партнерство з КНДР — деталі

23:07 Спортивний лікар заявив, що Гуцуляку не уникнути струсу мозку

Зеленський анонсував Формулу миру з умовами справедливого завершення війни - 80x80

Зеленський анонсував Формулу миру з умовами справедливого завершення війни

22:45 В Держрегуляторі відреагували на інформацію щодо загрози імпорту електроенергії

22:36 Футболіста збірної України забрали на ношах після пропущеного голу від Чехії

22:33 На Волині військовозобов'язаний не з'явився до ТЦК — як його покарав суд

22:30 Поїхав у відпустку з гранатами — на Одещині судили військового кухаря

Ексклюзив

19:04 Тест ДНК не причина — чому не визнають батьківство загиблого військового

Новина з відео

12:36 В Україні створили перший фентезі-світ — хто ці герої та в чому їхня сила

06:16 В Україні зміниться ціна газу — як порахувати, скільки ви заплатите у 2025 році

12 жовтня 2024

06:16 У Києві змінились ціни на оренду — як у столиці зросла вартість житла у жовтні

11 жовтня 2024
Ексклюзив

22:22 Чому не обмінюють захисників Маріуполя — розбиралась "Наша Справа"

20:45 Одесити про вступ України до НАТО — які очікування

10 жовтня 2024
Ексклюзив

18:43 Полуниця буде до Нового року — чим багатий асортимент на "Привозі"

9 жовтня 2024

18:39 Бізнес на ухилянтах — одесити розповіли, що робити з медиками-корупціонерами

06:40 Ціни на мідь у жовтні — скільки в Україні коштує 1 кг кольорових металів

06:11 Знайдені списки ухилянтів — що загрожує тим, хто платив лікарям за діагнози

Text

00:01 Южаніна заявила, що доповідь Зеленського про План перемоги буде секретною

14 жовтня 2024
Text

23:32 Військовий відреагував на рейд ТЦК на концерті "Океану Ельзи"

Text

22:56 Як у Німеччині відбуваються традиційні осінні фестивалі — ексклюзив Новини.LIVE

Text

21:12 Батьки масово вивозять дітей з України — Южаніна назвала причини

Text

20:18 Атака на порт Одеси та представлення Плану перемоги українцям — головні новини

Text

19:44 Южаніна пояснила, чи зменшиться зарплата вчителів після підвищення військового збору

Зеленський анонсував Формулу миру з умовами справедливого завершення війни - 80x80

Зеленський анонсував Формулу миру з умовами справедливого завершення війни

Text

17:50 Путін йде на переговори та масові рейди ТЦК — ефір Вечір.LIVE

Text

16:39 Рада не розгляне економічне бронювання найближчі тижні — Гончаренко назвав причину

Text

16:20 Балабан назвав кількість українців, які хочуть та вміють воювати

Text

13:01 Юрист прокоментував рейд ТЦК на концерті "Океану Ельзи"

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:00 Росіянин з українським паспортом — куди зник сценарист "Кварталу" Валерій Жидков

9 жовтня 2024

17:29 Мобілізація чоловіків віком 50+ — що змінилося у жовтні

8 жовтня 2024

10:32 Зарплати військових знизяться у жовтні — чому і на скільки

7 жовтня 2024

07:50 Як помер Майкл Джексон — новий погляд після скандалу з P. Diddy

5 жовтня 2024

22:32 У Києві чутно вибухи — Кличко повідомив деталі

10 жовтня 2024

08:00 Одноразова грошова допомога у 6,6 тис. грн — хто зможе отримати

12 жовтня 2024

16:12 Штраф за відсутність військового квитка — яку суму стягують

9 жовтня 2024

11:03 З доплатами та преміями — стало відомо, скільки Садовий заробив за вересень

3 жовтня 2024
Новина з відео

12:49 Через три роки після смерті — на могилі Чапкіса встановили памʼятник

8 жовтня 2024

21:40 Новий зразок доларових купюр — як відрізнити 100 доларів від підробки