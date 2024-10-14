Женя Галич прокоментував чутки про розлучення з дружиною та повернення дітей в Україну

Співак, військовослужбовець Женя Галич. Фото: Instagram/jenia_galich

Фронтмен гурту O.Torvald Женя Галич, який служить у ЗСУ, відверто відповів на запитання про розлучення з дружиною. Також захисник України розповів про плани дітей щодо повернення на Батьківщину.

Відповідне інтерв’ю з’явилось на "Люкс ФМ".

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Дружина музиканта, Валерія, разом з донькою та сином живуть в Польщі. Вони виїхали за кордон після початку повномасштабної війни. Ведуча Наталія Тур зазначила, що в шоу-бізнесі обговорюють нібито розлучення Галича з дружиною, і запитала — чи правда це.

"Я одружений, сім’янин. Тато двох прекрасних дітей. Все добре, ми не збираємося розлучатися", — зазначив Галич.

Тур поцікавилась, чи планують дружина та діти повертатися до України і продовжувати навчання на Батьківщині. На що Галич вперше зауважив, про це вони не тільки думають.

"Вони, звичайно, планують повертатися до України. Оскільки Данило вступив в спортивний клас, для нього він перший, ми не можемо порушити якісь моменти його навчання. Тому вирішили — цей рік точно буде навчатися в Польщі. А наступний будемо планувати, щоб він повертався до України і здобував тут перемоги в спортивному житті", — зазначив Галич.

Нагадаємо, раніше ми писали, як на думку Жені Галича правильно карати чоловіків, які виїхали з України. Також ми розповідали, що співак Alekseev підтвердив розставання з зіркою гурту "ВІА Гра" Уляною Синецькою.