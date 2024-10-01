Женя Галич розкритикував чоловіків, які втекли з України

Український рок-музикант Женя Галич. Фото: instagram.com/jenia_galich/

Лідер українського гурту О.Torvald та військовослужбовець Женя Галич поділився своїм баченням на те, які санкції потрібно застосовувати до чоловіків, які незаконно виїхали з України. Артист з початку війни став на захист України.

Про це він розповів в інтерв'ю Show 24.

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На думку фронтмену О.Torvald, чоловіки, які уникають призову за межами України, є порушниками. Він вважає їх поведінку аморальною.

"Усі, хто порушують закон, злодії. Ті, хто допомагають порушувати закон, теж злодії. З морального погляду, головне, щоб було куди повертатися. Надіятися на те, що хлопці та дівчата, які тут залишаються, збережуть Україну, а я потім красивий сюди повернуся, на мою думку, це низько, аморально", — заявив Галич.

Він додав, що українцям, які незаконно перетнули кордон, потрібно обмежити в'їзд в Україну.

Женя Галич на службі. Фото: instagram.com/jenia_galich/

Нагадаємо, рокер проходив службу у 135-му батальйоні 114-ї окремої бригади тероборони ЗСУ. Нині він займається матеріально-технічним забезпеченням ЗСУ.

Нагадаємо, ми писали про те, що рок-артист Женя Галич звернувся до українців з важливим проханням. А також він зізнався, що був вимушений приймати антидепресанти.