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Учасник "Євробачення" від України страждав від алкогольної залежності

16 серпня 2024 18:46
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор
Женя Галич зізнався про залежність від алкоголю
Український рок-музикант Женя Галич. Фото: скриншот з інтерв'ю
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор

Лідер українського гурту О.Torvald та військовослужбовець Женя Галич зізнався, що намагався подолати тривожність за допомогою алкоголю. Артисту задавалося, що міцні напої доможуть подолати важку депресію.

Про це він розповів на інтерв’ю Раміні на її YouTube-каналі.

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Галич розповів про те, що війна назавжди змінила його життя. Майже з перших місяців повномасштабного вторгнення Росії артист став на захист своєї рідної країни.

Музикант брав участь в боях і весь біль від втрат та пережитого намагався заглушити алкоголем.

"У 2022 році безтурботний хлопчик перетворився на чоловіка за два дні, я взяв на себе відповідальність і вирішив, що мій обов'язок захищати країну. Я почав відчувати депресивні синдроми, лишаючись на одинці, запиваючи це все алкоголем. Мені здавалося, коли з'являється тривожність, то треба випити і тоді одразу попустить", — поділився рокер.

Галич розповів, що почав зловживати алкогольними напоями під час ротацій, коли повертався додому у пустий будинок і опинявся на одинці зі своїми думками. Нагадаємо, родина музиканта нині мешкає у Польщі.

"У побутовому алкоголізмі найстрашніша річ, що ти не запиваєш звичайну горілку солодким напоєм. Побутовий алкоголізм побудований на тому, що ти отримуєш задоволення, що у тебе гарно вбраний стіл, є що поїсти, що випити, чим зайнятися, але ти сам. Ти приїжджаєш у порожній будинок, вмикаєш фільм, щоб подивитися його приємно, робиш собі сім порцій джин-тоніка і вирубаєшся", — зізнався рокер.

Нагадаємо, ми писали про те, що рок-артист Женя Галич звернувся до українців з важливим проханням. А також він зізнався, що був вимушений приймати антидепресанти.

алкоголь депресія українські зірки Женя Галич війна в Україні залежність

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