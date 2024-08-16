Женя Галич признался в зависимости от алкоголя

Украинский рок-музыкант Женя Галич. Фото: скриншот с интервью

Лидер украинской группы О.Torvald и военнослужащий Женя Галич признался, что пытался преодолеть тревожность с помощью алкоголя. Артисту казалось, что крепкие напитки помогут преодолеть тяжелую депрессию.

Об этом он рассказал на интервью Рамине на ее YouTube-канале.

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Галич рассказал о том, что война навсегда изменила его жизнь. Почти с первых месяцев полномасштабного вторжения России артист встал на защиту своей родной страны.

Музыкант участвовал в боях и всю боль от потерь и пережитого пытался заглушить алкоголем.

"В 2022 году безмятежный мальчик превратился в мужчину за два дня, я взял на себя ответственность и решил, что мой долг защищать страну. Я начал испытывать депрессивные синдромы, оставаясь на единице, запивая это все алкоголем. Мне казалось, когда с' тревожность, надо выпить и тогда сразу попустит», — поделился рокер.

Галич рассказал, что начал злоупотреблять алкогольными напитками во время ротаций, когда возвращался домой в пустой дом и оказывался наедине со своими мыслями. Напомним, семья музыканта сейчас проживает в Польше.

"В бытовом алкоголизме самая страшная вещь, что ты не запиваешь обычную водку сладким напитком. Бытовой алкоголизм построен на том, что ты получаешь удовольствие, что у тебя красиво убран стол, есть что поесть, что выпить, чем заняться, но ты сам. Ты приезжаешь в пустой дом, включаешь фильм, чтобы посмотреть его приятно, делаешь себе семь порций джин-тоника и вырубаешься", — признался рокер.

Напомним, мы писали о том, что рок-артист Женя Галич обратился к украинцам с важной просьбой. А также он признался, что был вынужден принимать антидепрессанты.