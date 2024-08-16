Женя Галич з O`Torvald приймав антидепресанти — причина

Соліст гурту O`Torvald Женя Галич на інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube

Відомий український рок-музикант, лідер гурту O`Torvald Женя Галич розкрив неочікувані подробиці про своє життя. Виявляється, популярний артист якийсь період свого життя приймав антидепресанти, але виключно за власним бажанням.

Про це Женя Галич розповів на інтерв’ю Раміні на її каналі в YouTube.

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Женя Галич про антидепресанти

Український рок-музикант колись був у важкій депресії, не бажаючи звертатися за допомогою, але виявилося, що йому знадобився не психотерапевт, а психіатр. Коли він потрапив на сеанс до фахівчині, вона запропонувала йому почати приймати антидепресанти, але Женя спочатку відмовився.

"Я прийшов на перший сеанс скептично налаштований, розуміючи, що психотерапія — це не наука, що це нікому не потрібно. І на першому сеансі я плакав, дуже погано було. І вона каже: "Це не психотерапія, це психіатрія, я б радила тобі звернутися до психіатра". Я здав аналізи, почав проходити тести і знайшов свою лікарку. Вона каже: "Ви — дуже класна людина, але ми без препаратів з вами будемо довго. Хочете спробувати антидепресанти?" Я кажу: "Ніколи"", — зізнається Женя Галич.

Інтерв'ю Жені Галича і Раміни. Фото: скриншот з YouTube

Однак, згодом він сам прийшов до лікарки і попросив призначити йому препарати. Тоді, каже Женя Галич, йому було дуже зле, адже він відчував себе справжнім овочем. Тим не менш, пізніше йому стало набагато легше. Крім того, соліст O`Torvald вилив навіть весь алкоголь, коли приймав антидепресанти.

"Перші два тижні мені було дуже зле, тому що я був більший овоч, ніж в перші дні, коли почалася депресія. Зранку була жесть, а під вечір було краще. І потім я подивився на себе в дзеркало і думаю: "Що б красивого одягнути сьогодні?" Важливо, що коли ти приймаєш антидепресанти, не можна пити взагалі, мені хотілося, але я вилив все у раковину", — також додає український рок-артист.

Проблеми Жені Галича з наркотиками і алкоголем

Навесні соліст гурту O`Torvald заявляв, що після того, що він пережив на передовій, в нього почалися проблеми із психікою. Щоб "заглушити" біль, він навіть вживав велику кількість наркотиків і алкоголю, але це тільки погіршувало ситуацію.

"У мене проблеми психологічного характеру після війни. Я довів себе до того, що я не пам'ятав декількох днів свого життя через те, що я вживав колосальну кількість алкоголю і наркотиків. А це робило тільки гірше, а мені здавалося, що мені це допомагає", — зізнавався Женя Галич.

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