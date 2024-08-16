Женя Галич из O`Torvald принимал антидепрессанты — причина

Солист группы O`Torvald Женя Галич на интервью. Фото: скриншот с YouTube

Известный украинский рок-музыкант, лидер группы O`Torvald Женя Галич раскрыл неожиданные подробности о своей жизни. Оказывается, популярный артист некоторое время своей жизни принимал антидепрессанты, но исключительно по собственному желанию.

Об этом Женя Галич рассказал на интервью Рамине на ее канале в YouTube.

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Украинский рок-музыкант когда-то был в тяжелой депрессии, не желая обращаться за помощью, но оказалось, что ему понадобился не психотерапевт, а психиатр. Когда он попал на сеанс к специалисту, она предложила ему начать принимать антидепрессанты, но Женя сначала отказался.

"Я пришел на первый сеанс скептически настроенный, понимая, что психотерапия — это не наука, что это никому не нужно. И на первом сеансе я плакал, очень плохо было. И она говорит: "Это не психотерапия, это психиатрия, я бы советовала тебе обратиться к психиатру". Я сдал анализы, начал проходить тесты и нашел своего врача. Она говорит: "Вы — очень классный человек, но мы без препаратов с вами будем долго. Хотите попробовать антидепрессанты?" Я говорю: "Никогда"", — признается Женя Галич.

Интервью Жени Галича и Рамины. Фото: скриншот с YouTube

Однако, со временем он сам пришел к врачу и попросил назначить ему препараты. Тогда, говорит Женя Галич, ему было очень плохо, ведь он чувствовал себя настоящим овощем. Тем не менее, позже ему стало гораздо легче. Кроме того, солист O`Torvald вылил даже весь алкоголь, когда принимал антидепрессанты.

"Первые две недели мне было очень плохо, потому что я был больше овощ, чем в первые дни, когда началась депрессия. Утром была жесть, а к вечеру было лучше. И потом я посмотрел на себя в зеркало и думаю: "Что бы красивого одеть сегодня?" Важно, что когда ты принимаешь антидепрессанты, нельзя пить вообще, мне хотелось, но я вылил все в раковину", — также добавляет украинский рок-артист.

Проблемы Жени Галича с наркотиками и алкоголем

Весной солист группы O`Torvald заявлял, что после того, что он пережил на передовой, у него начались проблемы с психикой. Чтобы "заглушить" боль, он даже употреблял большое количество наркотиков и алкоголя, но это только усугубляло ситуацию.

"У меня проблемы психологического характера после войны. Я довел себя до того, что я не помнил нескольких дней своей жизни из-за того, что употреблял колоссальное количество алкоголя и наркотиков. А это делало только хуже, а мне казалось, что мне это помогает", — признавался Женя Галич.

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