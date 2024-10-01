Женя Галич раскритиковал сбежавших из Украины мужчин

Украинский рок-музыкант Женя Галич. Фото: instagram.com/jenia_galich/

Лидер украинской группы О.Torvald и военнослужащий Женя Галич поделился своим видением на то, какие санкции нужно применять к незаконно выехавшим из Украины мужчинам. Артист с начала войны встал на защиту Украины.

Об этом он рассказал в интервью Show 24.

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По мнению фронтмена О.Torvald, мужчины, избегающие призыва за пределами Украины, являются нарушителями. Он считает их поведение безнравственным.

"Все, кто нарушает закон, воры. Те, кто помогают нарушать закон, тоже воры. С моральной точки зрения, главное, чтобы было куда возвращаться. Надеяться на то, что остающиеся здесь ребята сохранят Украину, а я потом красивый сюда вернусь, по моему мнению, это низко, безнравственно", — заявил Галич.

Он добавил, что украинцам, которые незаконно пересекли границу, нужно ограничить въезд в Украину.

Женя Галич на службе. Фото: instagram.com/jenia_galich/

Напомним, рокер проходил службу в 135-м батальоне 114-й отдельной бригады терробороны ВСУ. В настоящее время он занимается материально-техническим обеспечением ВСУ.

Напомним, мы писали о том, что рок-артист Женя Галич обратился к украинцам с важной просьбой. А также он признался, что был вынужден принимать антидепрессанты.