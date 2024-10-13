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Відомий співак підтвердив розставання з зіркою гурту "ВІА Гра"

13 жовтня 2024 20:09
Віталій Ковальчук - Редактор
Співак Alekseev розійшовся з Уляною Синецькою — відео
Музичні виконавці Микита Алєксєєв та Уляна Синецька. Фото: Instagram/sinetskayaulyana
Віталій Ковальчук - Редактор

Останнім часом в мережі обговорювали можливе розставання співака ALEKSEEV з ексучасницею гурту "ВІА Гра" Уляною Синецькою. Після численних домислів 31-річний уродженець Києва підтвердив це, як і романтичні стосунки з відомою блогеркою.  

Відповідне інтерв’ю співака з'явилось на "Люкс ФМ".

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ALEKSEEV розійшовся з Уляною Синецькою

В розмові з радіоведучим, продюсером Євгеном Фешаком Микита Алєксєєв не став заперечувати ствердженню, що розійшовся з Синецькою. За цей рік вони не публікували спільні відео та фото в соцмережах. Сама ж ексучасниця "ВІА Гри" зараз живе за кордоном, про що свідчать її пости. 

Фешак поставив пряме запитання про причини розставання. ALEKSEEV зазначив, що написав про це невеликий вірш.

"В серцях щось шукали, щастя заблукало. Втратили, на жаль, себе", — назвав причину розриву з Синецькою артист.

За словами співака, в нього часто бувають перепади настрою. Буває й так, що ALEKSEEV сильно замикається в собі і нікого не пускає. 

"Навіть найближчу людину, яка біля мене, яка хоче допомогти, яка хоче зі своїм полем поділитися, якось підняти мене і допомогти. І я настільки замикаюся в собі, що ніяк ти цей камінь не розіб'єш. І для людей, які коло тебе, це дуже важко розуміти, що наче все круто, але вони ніяк не можуть на це вплинути", — зізнався Микита. 

Водночас Алєксєєв підтвердив, що в нього є симпатія до блогерки Даші Кубрик. Їх не раз бачили разом. Щодо стосунків, то артист лаконічно зазначив: "Поживемо — побачимо". А стосовно симпатії до неї промовив: "Я думаю, що це помітно неозброєним оком".

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що співачка Ірина Білик натякнула на примирення з колишнім чоловіком. Також ми писали кого співачка Камалія звинувачує у розлученні з чоловіком-мільярдером.

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