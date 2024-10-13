Певец Alekseev разошелся с Ульяной Синецкой — видео

Музыкальные исполнители Никита Алексеев и Ульяна Синецкая. Фото: Instagram/sinetskayaulyana

В последнее время в сети обсуждали возможное расставание певца ALEKSEEV с экс-участницей группы "ВИА Гра" Ульяной Синецкой. После многочисленных домыслов 31-летний уроженец Киева подтвердил это, как и романтические отношения с известной блогером.

Соответствующее интервью певца появилось на "Люкс ФМ".

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ALEKSEEV расстался с Ульяной Синецкой

В разговоре с радиоведущим, продюсером Евгением Фешаком Никита Алексеев не стал отрицать, что расстался с Синецкой. За этот год они не публиковали видео и фото в соцсетях. Сама же экс-участница "ВИА Гры" сейчас живет за границей, о чем свидетельствуют ее посты.

Фешак задал прямой вопрос о причинах расставания. ALEKSEEV отметил, что написал об этом небольшое стихотворение.

"В сердцах что-то искали, счастье заблудилось. Потеряли, к сожалению, себя" , — назвал причину разрыва с Синецкой артист.

По словам певца, у него часто бывают перепады настроения. Бывает и так, что ALEKSEEV сильно замыкается в себе и никого не пускает.

"Даже самый близкий человек, который возле меня, который хочет помочь, который хочет со своим полем поделиться, как-то поднять меня и помочь. И я настолько замыкаюсь в себе, что никак ты этот камень не разобьешь. И для людей, которые возле тебя, это очень трудно понимать. Что вроде бы все круто, но они никак не могут на это повлиять", — признался Никита.

В то же время Алексеев подтвердил, что у него есть симпатия к блогеру Даше Кубрик. Их не раз видели вместе. Что касается отношений, то артист лаконично отметил: "Поживем — увидим". А по поводу симпатии к ней сказал: "Я думаю, что это заметно невооруженным глазом".

Напомним, ранее мы рассказывали, что певица Ирина Билык намекнула на примирение с бывшим мужем. Также мы писали, кого певица Камалия обвиняет в разводе с мужем-миллиардером.