Женя Галич прокомментировал слухи о разводе с женой и возвращении детей в Украину

Певец, военнослужащий Женя Галич. Фото: Instagram/jenia_galich

Фронтмен группы O.Torvald, который служит в ВСУ, Женя Галич откровенно ответил на вопрос о разводе с женой. Также защитник Украины рассказал о планах детей по возвращению на Родину.

Соответствующее интервью появилось на "Люкс ФМ".

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Женя Галич о семье

Жена музыканта Валерия вместе с дочерью и сыном живут в Польше. Они уехали за границу после начала полномасштабной войны. Ведущая Наталья Тур отметила, что в шоу-бизнесе обсуждают якобы развод Галича с женой, и спросила — правда ли это.

"Я женат, семьянин. Папа двоих прекрасных детей. Все хорошо, мы не собираемся разводиться", — отметил Галич.

Тур поинтересовалась, планируют ли жена и дети возвращаться в Украину и продолжать учебу на Родине. На что Галич впервые отметил, об этом они не только думают.

"Они, конечно, планируют возвращаться в Украину. Поскольку Даниил вступил в спортивный класс, для него он первый, мы не можем нарушить какие-то моменты его обучения. Поэтому решили — этот год точно будет учиться в Польше. А следующий будем планировать, чтобы он возвращался в Украину и одерживал здесь победы в спортивной жизни", — отметил Галич.

Напомним, ранее мы писали, как по мнению Жени Галича правильно наказывать выехавших из Украины мужчин. Также мы рассказывали, что певец Alekseev подтвердил расставание со звездой группы "ВИА Гра" Ульяной Синецкой.