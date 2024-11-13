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Схудла Kazka у пікантному образі захопила новою фотосесією

13 листопада 2024 10:20
Діана Нікітіна - Редактор
Діана Нікітіна
Редактор
Олександра Заріцька з гурту Kazka приголомшила пікантиними фото
Солістка гурту Kazka Олександра Заріцька. Фото: instagram.com/kazka.band
Діана Нікітіна - Редактор
Діана Нікітіна
Редактор

Солістка гурту Kazka Олександра Заріцька вміє привернути увагу шанувальників. Співачка продемонструвала свою красу в новій фотсесії.

Світлини артистка опублікувала в Instagram

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Олександра, яка схудла на 10 кілограмів, з'явилася в кадрі у пікантному образі. Зірка підкреслила фігуру обтислим чорним боді, поверх якого одягнула червону плетену сукню із квітами на грудях. 

Саша Заріцька
Саша Заріцька. Фото: instagram.com/kazka.band
Солістка гурту Kazka
Солістка гурту Kazka. Фото: instagram.com/kazka.band

Образ співачки доповнив трендовий макіяж із "вологими" губами та легкі кучері. 

Олександра Заріцька
Олександра Заріцька. Фото: instagram.com/kazka.band
Співачка Олександра Заріцька
Співачка Олександра Заріцька. Фото: instagram.com/kazka.band

Шанувальники залишилися у захваті від такого перевтілення Олександри. У коментарях Kazka отримала величезну кількість компліментів.

"Ну що за пожежа? Ви дуже красива".

"Я в шоці, як гарно!".

"Як мало ми тебе ще знаємо! Твори, красуне!".

"Вау! Які красиві фото".

Kazka
Kazka. Фото: instagram.com/kazka.band

Раніше Олександра Заріцька розповіла про результати свого схуднення. Також співачка похизувалася фігурою під час свого відпочинку в Ісландії.

Kazka Олександра Заріцька українські зірки фотосесія співачка

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