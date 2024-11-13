Олександра Заріцька з гурту Kazka приголомшила пікантиними фото

Схудла Kazka у пікантному образі захопила новою фотосесією
Солістка гурту Kazka Олександра Заріцька вміє привернути увагу шанувальників. Співачка продемонструвала свою красу в новій фотсесії.
Світлини артистка опублікувала в Instagram.
Kazka показалася у сміливому образі
Олександра, яка схудла на 10 кілограмів, з'явилася в кадрі у пікантному образі. Зірка підкреслила фігуру обтислим чорним боді, поверх якого одягнула червону плетену сукню із квітами на грудях.
Образ співачки доповнив трендовий макіяж із "вологими" губами та легкі кучері.
Шанувальники залишилися у захваті від такого перевтілення Олександри. У коментарях Kazka отримала величезну кількість компліментів.
"Ну що за пожежа? Ви дуже красива".
"Я в шоці, як гарно!".
"Як мало ми тебе ще знаємо! Твори, красуне!".
"Вау! Які красиві фото".
Раніше Олександра Заріцька розповіла про результати свого схуднення. Також співачка похизувалася фігурою під час свого відпочинку в Ісландії.
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