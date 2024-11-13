Олександра Заріцька з гурту Kazka приголомшила пікантиними фото

Солістка гурту Kazka Олександра Заріцька. Фото: instagram.com/kazka.band

Солістка гурту Kazka Олександра Заріцька вміє привернути увагу шанувальників. Співачка продемонструвала свою красу в новій фотсесії.

Світлини артистка опублікувала в Instagram.

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Олександра, яка схудла на 10 кілограмів, з'явилася в кадрі у пікантному образі. Зірка підкреслила фігуру обтислим чорним боді, поверх якого одягнула червону плетену сукню із квітами на грудях.

Саша Заріцька. Фото: instagram.com/kazka.band

Солістка гурту Kazka. Фото: instagram.com/kazka.band

Образ співачки доповнив трендовий макіяж із "вологими" губами та легкі кучері.

Олександра Заріцька. Фото: instagram.com/kazka.band

Співачка Олександра Заріцька. Фото: instagram.com/kazka.band

Шанувальники залишилися у захваті від такого перевтілення Олександри. У коментарях Kazka отримала величезну кількість компліментів.

"Ну що за пожежа? Ви дуже красива".

"Я в шоці, як гарно!".

"Як мало ми тебе ще знаємо! Твори, красуне!".

"Вау! Які красиві фото".

Kazka. Фото: instagram.com/kazka.band

Раніше Олександра Заріцька розповіла про результати свого схуднення. Також співачка похизувалася фігурою під час свого відпочинку в Ісландії.