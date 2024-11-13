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Похудевшая Kazka в пикантном образе восхитила новой фотосессией

13 ноября 2024 10:20
Диана Никитина - Редактор
Диана Никитина
Редактор
Александра Зарицкая из группы Kazka ошеломила пикантными фото
Солистка группы Kazka Александра Зарицкая. Фото: instagram.com/kazka.band
Диана Никитина - Редактор
Диана Никитина
Редактор

Солистка группы Kazka Александра Зарицкая умеет привлечь внимание поклонников. Певица продемонстрировала свою красоту в новой фотосессии.

Фотография артистка опубликовала в Instagram.

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Похудевшая на 10 килограммов Александра появилась в кадре в пикантном образе. Звезда подчеркнула фигуру обжатым черным боди, поверх которого надела красное плетеное платье с цветами на груди.

Саша Зарицкая
Саша Зарицкая. Фото: instagram.com/kazka.band
Солистка группы Kazka
Солистка группы Kazka. Фото: instagram.com/kazka.band

Образ певицы дополнил трендовый макияж с "влажными" губами и легкие кудри.

Александра Зарицкая
Александра Зарицкая. Фото: instagram.com/kazka.band
Певица Александра Зарицкая
Певица Александра Зарицкая. Фото: instagram.com/kazka.band

Поклонники остались в восторге от такого перевоплощения Александры. В комментариях Kazka получила множество комплиментов.

"Ну за пожар? Вы очень красивая".

"Я в шоке, как хорошо!".

"Как мало мы тебя еще знаем! Твори, красавица!".

"Вау! Какие красивые фото".

Kazka
Казка. Фото: instagram.com/kazka.band

Ранее Александра Зарицкая рассказала о результатах своего похудения. Также певица похвасталась фигурой во время своего отдыха в Исландии.

Kazka Александра Зарицкая украинские звезды фотосессия певица

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