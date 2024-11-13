Александра Зарицкая из группы Kazka ошеломила пикантными фото

Похудевшая Kazka в пикантном образе восхитила новой фотосессией
Солистка группы Kazka Александра Зарицкая умеет привлечь внимание поклонников. Певица продемонстрировала свою красоту в новой фотосессии.
Фотография артистка опубликовала в Instagram.
Kazka показалась в смелом образе
Похудевшая на 10 килограммов Александра появилась в кадре в пикантном образе. Звезда подчеркнула фигуру обжатым черным боди, поверх которого надела красное плетеное платье с цветами на груди.
Образ певицы дополнил трендовый макияж с "влажными" губами и легкие кудри.
Поклонники остались в восторге от такого перевоплощения Александры. В комментариях Kazka получила множество комплиментов.
"Ну за пожар? Вы очень красивая".
"Я в шоке, как хорошо!".
"Как мало мы тебя еще знаем! Твори, красавица!".
"Вау! Какие красивые фото".
Ранее Александра Зарицкая рассказала о результатах своего похудения. Также певица похвасталась фигурой во время своего отдыха в Исландии.
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