Александра Зарицкая из группы Kazka ошеломила пикантными фото

Солистка группы Kazka Александра Зарицкая. Фото: instagram.com/kazka.band

Солистка группы Kazka Александра Зарицкая умеет привлечь внимание поклонников. Певица продемонстрировала свою красоту в новой фотосессии.

Фотография артистка опубликовала в Instagram.

Читайте также:

Kazka показалась в смелом образе

Похудевшая на 10 килограммов Александра появилась в кадре в пикантном образе. Звезда подчеркнула фигуру обжатым черным боди, поверх которого надела красное плетеное платье с цветами на груди.

Саша Зарицкая. Фото: instagram.com/kazka.band

Солистка группы Kazka. Фото: instagram.com/kazka.band

Образ певицы дополнил трендовый макияж с "влажными" губами и легкие кудри.

Александра Зарицкая. Фото: instagram.com/kazka.band

Певица Александра Зарицкая. Фото: instagram.com/kazka.band

Поклонники остались в восторге от такого перевоплощения Александры. В комментариях Kazka получила множество комплиментов.

"Ну за пожар? Вы очень красивая".

"Я в шоке, как хорошо!".

"Как мало мы тебя еще знаем! Твори, красавица!".

"Вау! Какие красивые фото".

Казка. Фото: instagram.com/kazka.band

Ранее Александра Зарицкая рассказала о результатах своего похудения. Также певица похвасталась фигурой во время своего отдыха в Исландии.