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Чоловік відомої акторки виїхав за кордон — як йому це вдалося

21 листопада 2024 10:05
Юлія Хівренко - редактор
Юлія Хівренко
редактор
Чоловік акторки Тетяни Малкової у Польщі — як йому вдалось виїхати
Тетяна і Дмитро Малкові. Фото: Instagram.com/tannita_malkova
Юлія Хівренко - редактор
Юлія Хівренко
редактор

Популярна українська акторка Тетяна Малкова, відома за серіалом "Альф" та фільмом "Конотопська відьма", поділилася особистою історією про те, як її чоловіку вдалося залишити Україну після початку повномасштабного вторгнення. Як зізналася Тетяна, нині вона з чоловіком Дмитром Малковим живуть у різних країнах.

Про це вона розповіла в інтерв’ю Аліні Доротюк.

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Акторка зараз більшість часу проводить у Києві, де активно розвиває свою кар'єру, тоді як її чоловік разом із дітьми оселився у Варшаві. За словами зірки, сім'я перетнула кордон вже на третій тиждень війни.

"Ми перебралися до Польщі під час перших місяців війни. Нині я живу в Києві, а він із дітьми — у Варшаві", — поділилася Малкова.

На питання, як саме її чоловіку вдалося легально виїхати за кордон, акторка пояснила, що Дмитро має право на це як багатодітний батько. У сім'ї Малкових троє неповнолітніх дітей: двоє спільних та одна дитина Дмитра від попередніх стосунків.

"Все було офіційно. Дмитро — батько трьох дітей, тому він мав можливість виїхати за кордон на законних підставах", — розповіла Тетяна.

Чоловік відомої акторки виїхав за кордон — як йому це вдалося - фото 1
Чоловік Малкової — Дмитро. Фото: Instagram.com/tannita_malkova

Акторка також додала, що свідомо уникає публікацій сімейних фото у соціальних мережах. За її словами, вона не хоче, щоб подібний контент викликав негатив у людей, які переживають складні часи.

Нагадаємо, що Тетяна та Дмитро разом уже дев’ять років і виховують трьох дітей: доньку, сина та дитину від попереднього шлюбу Дмитра.

Раніше ми писали про те, що українська акторка разом з чоловіком виїхала з України.

Також ми повідомляли, що Остап Ступка пояснив, чому його син живе у США під час війни.

знаменитості актори шоу-бізнес зірки виїзд за кордон

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