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Зірка "Конотопської відьми" звинуватила Талашка у домаганнях

21 листопада 2024 09:27
Юлія Хівренко - редактор
Юлія Хівренко
редактор
Звинувачення проти Талашка: Малкова розкрила нові подробиці
Тетяна Малкова. Фото: скриншот відео
Юлія Хівренко - редактор
Юлія Хівренко
редактор

Українська актриса та телеведуча Тетяна Малкова, відома за ролями у "Конотопській відьмі", серіалах "Моя улюблена Страшко" та "Пес Альф", поділилася своєю непростою історією, пов’язаною з народним артистом України Володимиром Талашком. Вона зізналась, що зіштовхувалась з домаганнями з його боку.

Ці зізнання пролунали в її інтерв’ю Аліні Доротюк.

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Все почалося під час вступу Тетяни до Київського університету театру, кіно та телебачення ім. Карпенка-Карого. Її мати ще тоді попереджала про сумнівну репутацію актора, але дівчина не звернула на це уваги.

"Після першого іспиту він мене помітив. Я подивилася на нього і подумала: ну, це ж дідусь, нічого підозрілого. Потім вдома мама запитала, хто в мене приймає іспити, і коли я назвала його ім’я, вона просто була шокована. Мама сказала, що у нього дуже специфічна репутація, і додала: якщо тебе приймуть, то, можливо, не через талант", — пригадує Малкова.

Зірка "Конотопської відьми" звинуватила Талашка у домаганнях - фото 1
Народний артист України Володимир Талашко. Фото: скриншот відео

Але на цьому все не завершилось. Після чергового іспиту, де Тетяні стало дуже важко через моральний тиск, Талашко запропонував допомогу. Він сказав, що для майбутньої кар’єри їй потрібне портфоліо, і запропонував зробити фото у нього вдома.

"Я спочатку навіть не подумала про щось погане. Прийшла до нього, він дав мені коричневий светр, сказав, що це буде нейтральне тло. Але коли почали фотографувати, він почав просити: спусти плече, зроби вигляд, що знімаєш светр, а тепер просто зніми. І тут я зрозуміла, що відбувається. Я ледь втекла з тієї квартири", — поділилася актриса.

Після цього вона вирішила забрати документи з університету і більше ніколи туди не повертатись.

Зірка "Конотопської відьми" звинуватила Талашка у домаганнях - фото 2
Акторка з жахом згадує пережите. Фото: Instagram.com/tannita_malkova

Ця історія — лише одна з багатьох звинувачень, які раніше лунали на адресу актора. У 2021 році кілька його колишніх студенток розповіли про домагання під час навчання. Сам Талашко усі звинувачення заперечував.

Раніше ми писали про те, як гості вечірок P. Diddy змушують жертв мовчати.

Також ми повідомляли, що P. Diddy підозрюють у насильстві над неповнолітніми хлопчиками.

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