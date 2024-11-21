Обвинения против Талашко: Малкова раскрыла новые подробности

Татьяна Малкова. Фото: скриншот видео

Украинская актриса и телеведущая Татьяна Малкова, известная по ролям в "Конотопской ведьме", сериалах "Моя любимая Страшка" и "Пес Альф", поделилась своей непростой историей, связанной с народным артистом Украины Владимиром Талашко. Она призналась, что сталкивалась с притязаниями с его стороны.

Эти признания прозвучали в ее интервью Алине Доротюк.

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Все началось при поступлении Татьяны в Киевский университет театра, кино и телевидения им. Карпенко-Карого. Ее мать еще тогда предупреждала о сомнительной репутации актера, но девушка не обратила на это внимания.

"После первого экзамена он меня заметил. Я посмотрела на него и подумала: ну, это же дедушка, ничего подозрительного. Потом дома мама спросила, кто у меня принимает экзамены, и когда я назвала его имя, она просто была в шоке. Мама сказала, что у него очень специфическая репутация, и добавила: если тебя примут, то, возможно, не из-за таланта", — вспоминает Молкова.

Народный артист Украины Владимир Талашко. Фото: скриншот видео

Но на этом все не завершилось. После очередного экзамена, где Татьяне стало очень тяжело из-за морального давления, Талашко предложил помощь. Он сказал, что для будущей карьеры ей нужно портфолио и предложил сделать фото у него дома.

"Я поначалу даже не подумала о чем-то плохом. Пришла к нему, он дал мне коричневый свитер, сказал, что это будет нейтральный фон. Но когда начали фотографировать, он начал просить: спусти плечо, сделай вид, что снимаешь свитер, а теперь просто сними. И тут я поняла, что происходит. Я едва сбежала с той квартиры", — поделилась актриса.

После этого она решила забрать документы из университета и больше никогда туда не возвращаться.

Актриса с ужасом вспоминает пережитое. Фото: Instagram.com/tannita_malkova

Эта история — лишь одно из многих обвинений, ранее звучавших в адрес актера. В 2021 году несколько его бывших студенток рассказали о притязаниях во время учебы. Сам Талашко все обвинения отрицал.

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