Вистава Конотопська відьма — Нищук розкрив секрети успіху

Генеральний директор та художній керівник театру імені Івана Франка Євген Нищук. Фото: УНІАН

Карколомний успіх вистави "Конотопська відьма" складається з кількох речей. Йдеться, зокрема, і про новітні маркетингові прийоми.

Про це у коментарі журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець сказав генеральний директор та художній керівник театру імені Івана Франка Євген Нищук.

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За словами Нищука, успіх вистави "Конотопська відьма" має багато складових. Це, зокрема, сценографія, поєднання костюмів автентична музика.

"Насправді там є оця магія, харизма сили жіночої. Це правдивість стосунків, це певні якісь такі закладені речі, які начебто виринають з тисячолітньої нашої історії. І вони дають цю певну тяглість і притягання", — сказав він.

Художній керівник театру додав, що також було прийнято рішення застосувати новітні маркетингові прийоми, наприклад соцмережу ТікТок.

"Я би хотів відзначити, що в ці найстрашніші та найважчі часи для України у цій жертовній боротьбі проти окупанта, ми такою цікавістю до театрального мистецтва ще більше демонструємо, наскільки для нас важлива культура, живе спілкування і жива енергія, яка йде зі сцени. Вона важлива для людей", — підсумував Нищук.

Раніше ми писали, що у Національному академічному драматичному театрі імені Івана Франка запровадили продаж квитків через застосунок "Дія". Таким чином в театрі борються з "перекупами" та шахраями.

А український режисер Давид Петросян, який ставить вистави в театрі імені Івана Франка, розповів про життя "за кулісами". Він вважає, що система роботи акторів у держструктурі занадто застаріла.