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Нищук объяснил, в чем успех спектакля "Конотопская ведьма"

10 ноября 2024 19:26
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор
Спектакль Конотопская ведьма — Нищук раскрыл секреты успеха
Генеральный директор и художественный руководитель театра имени Ивана Франко Евгений Нищук. Фото: УНИАН
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор

Успех спектакля "Конотопская ведьма" состоит из нескольких вещей. Речь идет, в частности, и о новейших маркетинговых приемах.

Об этом в комментарии журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец сказал генеральный директор и художественный руководитель театра имени Ивана Франко Евгений Нищук.

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По словам Нищука, успех спектакля "Конотопская ведьма" имеет много составляющих. Это, в частности, сценография, сочетание костюмов, аутентичная музыка.

"На самом деле там есть эта магия, харизма женской силы. Это правдивость отношений, это определенные какие-то заложенные вещи, которые вроде бы выныривают из тысячелетней нашей истории. И они дают эту определенную тяготу и притяжение", — сказал он.

Художественный руководитель театра добавил, что также было принято решение применить новейшие маркетинговые приемы, например соцсеть ТикТок.

"Я бы хотел отметить, что в эти самые страшные и тяжелые времена для Украины в этой жертвенной борьбе против оккупанта, мы таким интересом к театральному искусству еще больше демонстрируем, насколько для нас важна культура, живое общение и живая энергия, которая идет со сцены. Она важна для людей", — подытожил Нищук.

Ранее мы писали, что в Национальном академическом драматическом театре имени Ивана Франко ввели продажу билетов через приложение "Дія". Таким образом, в театре борются с "перекупщиками" и мошенниками.

А украинский режиссер Давид Петросян, ставящий представления в театре имени Ивана Франко, рассказал о жизни "за кулисами". Он считает, что система работы актеров в госструктуре слишком устарела.

Давид Петросян Иван Уривський искусство ведьмы театр спектакль

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