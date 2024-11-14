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Ray J розповів, як гості вечірок P. Diddy змушують жертв мовчати

14 листопада 2024 07:50
Діана Нікітіна - Редактор
Діана Нікітіна
Редактор
Як гості білих вечірок P. Diddy змушують своїх жертв мовчати - подробиці
Репер Ray J. Фото: скриншот
Діана Нікітіна - Редактор
Діана Нікітіна
Редактор

Друг репера P. Diddy — американський співак Ray J — відкрив нові подробиці у скандальній справі. Рей Джей розповів, як зірки намагаються відкупитися від жертв "білих вечірок".

Про це співак розповів в інтерв'ю TMZ.

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Рей Джей був одним із близьких друзів Шона Комбса, більш відомого як P. Diddy. За словами музиканта, після скандалу із продюсером, до нього звернулося чимало зірок, які свого часу були частими гостями "білих вечірок". 

Під час розмови з журналістами, Рей Джей підтвердив, що через страх бути "розкритими" знаменитості пропонують чималі гроші жертвам.

"Хтось знає правду, хтось платить вам за те, щоб ви мовчали, і сподівається, що гроші, які вам заплатили, забезпечать вам щастя, поки ви спостерігаєте за тим, як брехня продовжує процвітати. Це відбувається зараз", — сказав Ray J.

І хоча співак володіє більшою інформацією, як про злочини свого колишнього друга P. Diddy,  так і про його гостей, однак побоюється казати більше. 

Нагадаємо, раніше відома співака приголомшила подробицями про участь неповнолітніх в "білих вечірках".

Також Стінг відреагував на скандал з P. Diddy та висловився на про їхній спільний виступ.

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08:25 Запис в електронну чергу до ТЦК та СП — покрокова інструкція

Чим замінити дрова — ціни на вугілля та паливні брикети в Україні - 80x80

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