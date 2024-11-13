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Стінг відреагував на скандал із P. Diddy — чи підтримав він його

13 листопада 2024 07:51
Юлія Хівренко - редактор
Юлія Хівренко
редактор
Стінг публічно відреагував на тривалий конфлікт з P. Diddy
Стінг. Фото: скриншот відео
Юлія Хівренко - редактор
Юлія Хівренко
редактор

Британський співак Стінг захистив свій хіт "Every Breath You Take" на тлі скандалу з репером P. Diddy (Шоном Комбсом). Виконавець наголосив, що саме він є автором легендарної пісні, і будь-який конфлікт з Комбсом не зможе заплямувати цей шедевр.

Про це пише "Enews".

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Річ в тім, що P. Diddy, випустивши свій трек "I’ll Be Missing You", використав семпл зі Стінгової композиції. Навіть більше, у 1997 році Комбс та Стінг виконали пісню разом на церемонії MTV Video Music Awards, що стало символічним моментом для обох артистів.

Як на творчість Стінга вплинув скандал з P. Diddy

Британський музикант чітко зазначив, що права на оригінальний трек належать лише йому. Стінг додав, що вся ситуація з репером не вплинула на його любов до власної музики.

"Не знаю, що зараз відбувається з Шоном, але моя пісня "Every Breath You Take" все ще належить мені, і нічого це не змінить", — відверто сказав Стінг.

Цікаво, що у 2023 році Стінг дозволив співачці Pink використати свою ще одну відому композицію "Fields of Gold" у її новій роботі. Музикант додав, що сам не до кінця розуміє популярність своїх хітів серед молодих артистів, але радіє цьому і відкритий до співпраці.

Раніше ми писали про те, що маєток P. Diddy не хочуть купувати через брудну репутацію.

Також ми повідомляли про перемоги скандального P. Diddy на премії "Греммі".

знаменитості скандал зірки P. Diddy Стінг

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