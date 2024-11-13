Стінг публічно відреагував на тривалий конфлікт з P. Diddy

Стінг відреагував на скандал із P. Diddy — чи підтримав він його
Британський співак Стінг захистив свій хіт "Every Breath You Take" на тлі скандалу з репером P. Diddy (Шоном Комбсом). Виконавець наголосив, що саме він є автором легендарної пісні, і будь-який конфлікт з Комбсом не зможе заплямувати цей шедевр.
Про це пише "Enews".
Річ в тім, що P. Diddy, випустивши свій трек "I’ll Be Missing You", використав семпл зі Стінгової композиції. Навіть більше, у 1997 році Комбс та Стінг виконали пісню разом на церемонії MTV Video Music Awards, що стало символічним моментом для обох артистів.
Як на творчість Стінга вплинув скандал з P. Diddy
Британський музикант чітко зазначив, що права на оригінальний трек належать лише йому. Стінг додав, що вся ситуація з репером не вплинула на його любов до власної музики.
"Не знаю, що зараз відбувається з Шоном, але моя пісня "Every Breath You Take" все ще належить мені, і нічого це не змінить", — відверто сказав Стінг.
Цікаво, що у 2023 році Стінг дозволив співачці Pink використати свою ще одну відому композицію "Fields of Gold" у її новій роботі. Музикант додав, що сам не до кінця розуміє популярність своїх хітів серед молодих артистів, але радіє цьому і відкритий до співпраці.
Раніше ми писали про те, що маєток P. Diddy не хочуть купувати через брудну репутацію.
Також ми повідомляли про перемоги скандального P. Diddy на премії "Греммі".
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