Стинг публично отреагировал на продолжительный конфликт с P. Diddy

Стинг отреагировал на скандал с P. Diddy — поддержал ли он его
Британский певец Стинг защитил свой хит "Every Breath You Take" на фоне скандала с рэпером P. Diddy (Шоном Комбсом). Исполнитель подчеркнул, что именно он является автором легендарной песни, и любой конфликт с Комбсом не сможет запятнать этот шедевр.
Об этом пишет "Enews".
Дело в том, что P. Diddy, выпустив свой трек "I'll Be Missing You", использовал сэмпл из Стинговой композиции. Более того, в 1997 году Комбс и Стинг исполнили песню вместе на церемонии MTV Video Music Awards, что стало символическим моментом для обоих артистов.
Как на творчество Стинга повлиял скандал с P. Diddy
Британский музыкант ясно дал понять, что права на оригинальный трек принадлежат только ему. Стинг добавил, что вся ситуация с рэпером не повлияла на его любовь к собственной музыке.
"Не знаю, что сейчас происходит с Шоном, но моя песня "Every Breath You Take" все еще принадлежит мне, и ничего это не изменит", — откровенно сказал Стинг.
Интересно, что в 2023 году Стинг позволил певице Pink использовать еще одну известную композицию "Fields of Gold" в ее новой работе. Музыкант добавил, что сам не до конца понимает популярность своих хитов среди молодых артистов, но радуется этому и открыт к сотрудничеству.
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