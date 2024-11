Стинг публично отреагировал на продолжительный конфликт с P. Diddy

Стинг. Фото: скриншот видео

Британский певец Стинг защитил свой хит "Every Breath You Take" на фоне скандала с рэпером P. Diddy (Шоном Комбсом). Исполнитель подчеркнул, что именно он является автором легендарной песни, и любой конфликт с Комбсом не сможет запятнать этот шедевр.

Об этом пишет "Enews".

Дело в том, что P. Diddy, выпустив свой трек "I'll Be Missing You", использовал сэмпл из Стинговой композиции. Более того, в 1997 году Комбс и Стинг исполнили песню вместе на церемонии MTV Video Music Awards, что стало символическим моментом для обоих артистов.

Как на творчество Стинга повлиял скандал с P. Diddy

Британский музыкант ясно дал понять, что права на оригинальный трек принадлежат только ему. Стинг добавил, что вся ситуация с рэпером не повлияла на его любовь к собственной музыке.

"Не знаю, что сейчас происходит с Шоном, но моя песня "Every Breath You Take" все еще принадлежит мне, и ничего это не изменит", — откровенно сказал Стинг.

Интересно, что в 2023 году Стинг позволил певице Pink использовать еще одну известную композицию "Fields of Gold" в ее новой работе. Музыкант добавил, что сам не до конца понимает популярность своих хитов среди молодых артистов, но радуется этому и открыт к сотрудничеству.

