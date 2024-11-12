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Адвокати P. Diddy зазнали поразки на черговому слуханні суду

12 листопада 2024 07:50
Юлія Хівренко - редактор
Юлія Хівренко
редактор
Суд відхилив черговий запит P. Diddy — про що мова
P. Diddy. Фото: скриншот відео
Юлія Хівренко - редактор
Юлія Хівренко
редактор

Федеральний суд США відхилив запит Шона "P. Diddy" Комбса, який хотів заборонити свідкам у його справі говорити публічно. Справа стосується обвинувачень у торгівлі людьми та насильстві над ними. Адвокати Комбса звернулися до суду з проханням заборонити публічні висловлювання свідків та їхніх адвокатів по цій справі.

Про це пише CNN.

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Суддя Арун Субраманян пояснив, що при винесенні рішення він врахував права всіх сторін, але все одно відмовив у проханні адвокатів. Суддя зазначив, що не всі можливі жертви будуть безпосередньо залучені до справи, тому заборона на їхні слова може несправедливо їх обмежити. 

Адвокати Комбса також подали новий запит про його звільнення з-під варти, заявляючи, що з’явилися нові докази, які підривають обвинувачення. За їхніми словами, ці факти ставлять під сумнів звинувачення, пов’язані з тим, що Комбс нібито змушував жінок до сексуальних контактів під дією наркотиків протягом кількох днів. Сам Комбс заперечує свою провину та наполягає, що звинувачення проти нього, зокрема й щодо насильства над неповнолітніми, є неправдивими. 

Адвокати P. Diddy зазнали поразки на черговому слуханні суду - фото 1
Суд проти P. Diddy. Фото: скриншот відео

Раніше Комбсу вже двічі відмовляли у звільненні під заставу. Тепер його захист запропонував нові умови: заставу в 50 мільйонів доларів, домашній арешт із GPS-наглядом і цілодобову охорону. За новим планом адвокатів, до Комбса зможуть приходити тільки його адвокати й найближчі родичі. 

Адвокати також поскаржилися на умови утримання Комбса у в’язниці. Вони стверджують, що через вилучення його ручок та розкидані записи Комбсу важко готуватися до суду. 

Також захист Комбса порівняв його справу з іншою, де колишнього директора Abercrombie & Fitch звільнили під заставу в 10 мільйонів доларів. За словами адвокатів, умови для Комбса ще суворіші, ніж були для цього директора. Це питання буде розглянуто судом пізніше.

Раніше ми писали про перемоги скандального P. Diddy на премії "Греммі".

Також ми повідомляли, що працівниця Джей Ло розповіла, чи знала зірка про злочини P. Diddy.

 

суд знаменитості адвокат зірки P. Diddy

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