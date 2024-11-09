Колишня працівниця Джей Ло захистила зірку на тлі скандалу з P. Diddy — деталі

Дженніфер Лопес. Фото: instagram.com/jlo

Співачку Дженніфер Лопес підозрюють у замовчуванні злочинів репера P. Diddy. Колишня співробітниця зірки розповіла, чи дійсно стільки років вона приховувала правду.

Подробицями поділилося видання The Mirror.

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Останнім часом у мережі все більше говорять про те, що Лопес могла знати про усі злочини свого колишнього бойфренда Шона Комбса (P. Diddy).

Однак колишня співробітниця відділу розвитку зірки, письменниця Теа де Соуза, спростувала усі звинувачення в бік Джен.

"Якщо ви знали Дженніфер Лопес, якщо ви коли-небудь працювали з нею, як я, або якщо ви були близькі з людьми, які для неї як сім'я, як я, ви б знали, що вона не мала жодного уявлення про Diddy. Вона майже не п'є, вона не тусовщиця, вона не любителька розваг, вона трудоголік, яка була зачарована ним на короткий час у своєму житті", — заявила Теа.

Зазначимо, що Дженніфер Лопес та Шон Комбс були у стосунках протягом двох років. Пара почала зустрічатися 1999 року, але постійні сварки ті зради з боку репера змусили співачку піти.

Раніше Дженніфер Лопес різко відреагувала запитання про свого колишнього.

Також стало відомо, що маєток P. Diddy ніяк не можуть продати через "брудну репутацію".