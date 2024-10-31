Дженніфер Лопес бурхливо відреагувала на запитання про P. Diddy - відео, фото

Дженніфер Лопес. Фото: instagram.com/jlo

Співачка Дженніфер Лопес намагається триматися якомога далі від гучного скандалу навколо її колишнього, репера P. Diddy (Шона Комбса). Зірка уникає будь-яких публічних обговорень та запитань.

На відео від Daily Mail видно, як різко відреагувала Джей Ло на чергове питання про Комбса.

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Днями Лопес з'явилася на AFI FEST 2024, де був представлений фільм "Нестримний" за її участі. Після показу зірка вийшла до журналістів та шанувальників на автограф-сесію.

Під час спілкування з публікою один з журналістів поцікавився у Джей Ло, як вона може прокоментувати скандал навколо P. Diddy.

І хоча зірка не вимовила жодного слова у відповідь, її бурхлива реакція говорить сама за себе.

Лопес одразу ж припинила роздавати автографи та поквапилася покинути приміщення.

Дженніфер Лопес на AFI FEST. Фото: instagram.com/jlo

Зазначимо, що Лопес та Комбс були у стосунках протягом двох років. Протягом цього часу співачка була частою гостею на скандальних "білих вечірках".

Раніше колишній чоловік Джей Ло звинуватив її у постійних зрадах з P. Diddy, які зруйнували їхній шлюб.

Окрім того, у мережі обговорюють те, що ФБР вплинуло на розлучення Дженніфер Лопес та Бена Аффлека через скандал з P. Diddy.