Дженнифер Лопес бурно отреагировала на вопрос о P. Diddy - видео, фото

Дженнифер Лопес. Фото: instagram.com/jlo

Певица Дженнифер Лопес пытается держать как можно дальше от громкого скандала вокруг ее бывшего рэпера P. Diddy (Шона Комбса). Звезда избегает каких-либо публичных обсуждений и вопросов.

На видео от Daily Mail видно, как резко отреагировала Джей Ло на очередной вопрос о Комбсе.

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На днях Лопес появилась на AFI FEST 2024, где был представлен фильм "Неудержимый" с ее участием. После показа звезда вышла к журналистам и поклонникам на автограф-сессию.

При общении с публикой один из журналистов поинтересовался у Джей Ло, как она может прокомментировать скандал вокруг P. Diddy.

И хотя звезда не произнесла ни единого ответного слова, ее бурная реакция говорит сама за себя.

Лопес сразу же перестала раздавать автографы и поспешила покинуть помещение.

Дженнифер Лопес на AFI FEST. Фото: instagram.com/jlo

Отметим, что Лопес и Комбс находились в отношениях в течение двух лет. За это время певица была частой гостьей на скандальных "белых вечеринках".

Ранее бывший муж Джей Ло обвинил ее в постоянных изменах с P. Diddy, разрушивших их брак.

Кроме того, в сети обсуждают то, что ФБР повлияло на развод Дженнифер Лопес и Бена Аффлека из-за скандала с P. Diddy.