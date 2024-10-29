Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Джей Ло засвітила стрункі ніжки на прем'єрі фільму колишнього arrow

Джей Ло засвітила стрункі ніжки на прем'єрі фільму колишнього

29 жовтня 2024 11:15
Ганна Корешкова - Редактор
Дженніфер Лопес відвідала прем'єру стрічки "Нестримний"
Співачка Дженніфер Лопес. Фото: instagram.com/jlo
Ганна Корешкова - Редактор

Популярна співачка Дженніфер Лопес продемонструвала свою підтягнуту фігуру на прем'єрі фільму "Нестримний" (Unstoppable), продюсером якого виступив її колишній чоловік Бен Аффлек. Зірка вразила звабливим образом.

Відповідні фото вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Читайте також:

Дженніфер Лопес на прем'єрі стрічки "Нестримний"

Для виходу на червону доріжку зірка обрала білий оверсайз піджак великого розміру та шовкову блузу в тон, яку заправила в рум'яно-рожеву міні-спідницю. Лопес доповнила свій образ коричневим шкіряним ременем і білої шкіряною сумкою Strathberry Nano Tote Bag за 500 доларів.

Її довгі ноги вдало підкреслили підбори від Gucci Angel. Зірка уклала волосся у гладку зачіску і нафарбувала очі темними тінями.

Джей Ло на червоній доріжці
Дженніфер Лопес показала струнку фігуру. Фото: instagram.com/jlo
Джей Ло продемонструвала довгі ноги
Дженніфер Лопес вийшла на червону доріжку. Фото: instagram.com/jlo

Нагадаємо, ФБР, ймовірно, вплинуло на рішення Бена Аффлека розійтись з Дженніфер Лопес. Також зіркова пара ніяк не може поділити своє майно.

кіно стиль закордонні зірки мода-2024 Дженніфер Лопес

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

12:31 Помер нардеп від "Голосу" Олег Макаров

12:26 Зарплати до 288 тис. грн — ТОП-5 держорганів з високими доходами

12:26 В Одесі пролунали вибухи — що відомо

12:23 Атака дронів на Київ — як містяни прибирають пошкоджені квартири

12:21 П'ять років за вирубку дерев — на Одещині судили чорного лісоруба

Як економити світло — скільки енергії споживають електроприлади - 80x80

Як економити світло — скільки енергії споживають електроприлади

12:18 У Дніпрі чиновники міськради розікрали кошти для тероборони

12:15 Зеленський зідзвонився з лідером Південної Кореї — що обговорили

11:48 Вироки корупціонерам — Одещина потрапила у ТОП-3

11:44 Українці частіше знімають готівку в банках — причини

11:44 Ковдра врятувала від "Шахеда" — киянин розповів, як він вцілів

12:31 Помер нардеп від "Голосу" Олег Макаров

12:26 Зарплати до 288 тис. грн — ТОП-5 держорганів з високими доходами

12:26 В Одесі пролунали вибухи — що відомо

12:23 Атака дронів на Київ — як містяни прибирають пошкоджені квартири

12:21 П'ять років за вирубку дерев — на Одещині судили чорного лісоруба

Як економити світло — скільки енергії споживають електроприлади - 80x80

Як економити світло — скільки енергії споживають електроприлади

12:18 У Дніпрі чиновники міськради розікрали кошти для тероборони

12:15 Зеленський зідзвонився з лідером Південної Кореї — що обговорили

11:48 Вироки корупціонерам — Одещина потрапила у ТОП-3

11:44 Українці частіше знімають готівку в банках — причини

11:44 Ковдра врятувала від "Шахеда" — киянин розповів, як він вцілів

06:55 ТОП-10 шкіл Львова у 2024 році — де найкраще готують до НМТ

06:40 Ціни на кольорові метали наприкінці жовтня — скільки коштує мідь

06:30 В Україні впала вартість кукурудзи — ціни на зерно у жовтні

28 жовтня 2024

20:46 Тисяча Зеленського — на що витратять одесити

06:16 ТОП-10 шкіл Києва у 2024 році — де найкраще готують до НМТ

25 жовтня 2024

17:44 Космічно дорогі овочі — що в Одесі думають про ціну на картоплю

14:45 Як економити світло — скільки енергії споживають електроприлади

Новина з відео

06:27 Радять купувати генератори та паливо — до чого готуватися взимку

24 жовтня 2024

19:34 Безоплатна медицина для військових та їх сімей — проєкт в Одесі

Новина з відео

06:16 Повернення до ядерного статусу — чи може Україна створити свою зброю

Text

10:15 Економіст назвав середню зарплатню прокурорів в Україні

Text

10:11 Нові правила військового обліку — юрист сказав, що зміниться

Text

09:18 Тисячу від Зеленського можуть отримати не всі — які нюанси

Text

08:35 Військовий пояснив наслідки перекидання медиків у піхоту

Text

08:00 Посилення військового обліку та вибори в Грузії — ефір Ранок.LIVE

28 жовтня 2024
Text

21:57 Саакашвілі не має впливу на вибори в Грузії — експерт

Text

21:52 Прес-аташе Грузії в Україні відреагував на результати виборів

Text

20:00 Удар по Харкову та інтерв'ю Зеленського — головні події дня

Text

18:48 Депутат пояснив, чому прокурори та судді беруть хабарі

Text

18:21 Нардеп відповів, як просувається зведення захисту енергооб'єктів

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:22Що не казати працівнику ТЦК, якщо це ваш друг чи родич

24 жовтня 2024

15:54 Прокурор Дніпропетровщини оформив інвалідність у 46 років — його статки зросли

21 жовтня 2024

20:00 На чому правильно смажити яйця, щоб не нашкодити здоров'ю

24 жовтня 2024
Новина з відео

08:30 Кого з чоловіків не мають права мобілізувати примусово — пояснюють юристи

21 жовтня 2024

08:00 Українцям виплатять по 10,8 тис. грн у жовтні — деталі

19 жовтня 2024

06:25Повістку не дають, а вантажать в бусик — що робити з такою поведінкою ТЦК

17 жовтня 2024

05:19 Змія винагородить сильних та мудрих — що принесе 2025 рік всім знакам Зодіаку

24 жовтня 2024

10:37 Зарплати в ЗСУ з 1 листопада — відомо, які суми отримають бійці

18 жовтня 2024
Новина з фото

22:33 Чим підживити квітку різдвяник у листопаді, щоб вона розквітнула в грудні

28 жовтня 2024

09:08 Окупанти готуються до перекидання військ на ТОТ Запоріжжя