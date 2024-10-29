Дженніфер Лопес відвідала прем'єру стрічки "Нестримний"

Співачка Дженніфер Лопес. Фото: instagram.com/jlo

Популярна співачка Дженніфер Лопес продемонструвала свою підтягнуту фігуру на прем'єрі фільму "Нестримний" (Unstoppable), продюсером якого виступив її колишній чоловік Бен Аффлек. Зірка вразила звабливим образом.

Відповідні фото вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

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Для виходу на червону доріжку зірка обрала білий оверсайз піджак великого розміру та шовкову блузу в тон, яку заправила в рум'яно-рожеву міні-спідницю. Лопес доповнила свій образ коричневим шкіряним ременем і білої шкіряною сумкою Strathberry Nano Tote Bag за 500 доларів.

Її довгі ноги вдало підкреслили підбори від Gucci Angel. Зірка уклала волосся у гладку зачіску і нафарбувала очі темними тінями.

Дженніфер Лопес показала струнку фігуру. Фото: instagram.com/jlo

Дженніфер Лопес вийшла на червону доріжку. Фото: instagram.com/jlo

Нагадаємо, ФБР, ймовірно, вплинуло на рішення Бена Аффлека розійтись з Дженніфер Лопес. Також зіркова пара ніяк не може поділити своє майно.