Дженнифер Лопес посетила премьеру ленты "Неудержимый"

Джей Ло засветила стройные ножки на премьере фильма бывшего
Популярная певица Дженнифер Лопес продемонстрировала свою подтянутую фигуру на премьере фильма "Неудержимый" (Unstoppable), продюсером которого выступил ее бывший супруг Бен Аффлек. Звезда поразила соблазнительным образом.
Соответствующие фото она опубликовала на своей странице в Instagram.
Дженнифер Лопес на премьере фильма "Неудержимый"
Для выхода на красную дорожку звезда выбрала белый оверсайз пиджак большого размера и шелковую блузу в тон, заправленную в румяно-розовую мини-юбку. Лопес дополнила свой образ коричневым кожаным ремнем и белой кожаной сумкой Strathberry Nano Tote Bag за 500 долларов.
Ее длинные ноги удачно подчеркнули каблуки от Gucci Angel. Звезда уложила волосы в гладкую прическу и накрасила глаза темными тенями.
Напомним, ФБР, вероятно, повлияло на решение Бена Аффлека разойтись с Дженнифер Лопес. Также звездная пара никак не может поделить свое имущество.
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