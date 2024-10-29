Дженнифер Лопес посетила премьеру ленты "Неудержимый"

Певица Дженнифер Лопес. Фото: instagram.com/jlo

Популярная певица Дженнифер Лопес продемонстрировала свою подтянутую фигуру на премьере фильма "Неудержимый" (Unstoppable), продюсером которого выступил ее бывший супруг Бен Аффлек. Звезда поразила соблазнительным образом.

Соответствующие фото она опубликовала на своей странице в Instagram.

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Дженнифер Лопес на премьере фильма "Неудержимый"

Для выхода на красную дорожку звезда выбрала белый оверсайз пиджак большого размера и шелковую блузу в тон, заправленную в румяно-розовую мини-юбку. Лопес дополнила свой образ коричневым кожаным ремнем и белой кожаной сумкой Strathberry Nano Tote Bag за 500 долларов.

Ее длинные ноги удачно подчеркнули каблуки от Gucci Angel. Звезда уложила волосы в гладкую прическу и накрасила глаза темными тенями.

Дженнифер Лопес показала стройную фигуру. Фото: instagram.com/jlo

Дженнифер Лопес вышла на красную дорожку. Фото: instagram.com/jlo

Напомним, ФБР, вероятно, повлияло на решение Бена Аффлека разойтись с Дженнифер Лопес. Также звездная пара никак не может поделить свое имущество.