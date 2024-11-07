Дженніфер Лопес прогулялась Лондоном на тлі скандалу з P. Diddy — відео

Американські зірки Дженніфер Лопес та P. Diddy. Фото: instagram/esquire

Американська світська діва Дженніфер Лопес продовжує приємно вражати прихильників вбранням на різноманітних заходах. Вона вправно ігнорує запитання про скандальне розлучення з актором Беном Аффлеком та арешт її колишнього бойфренда P. Diddy.

Зірка виклала чарівне відео в Instagram.

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Дженніфер Лопес прогулялась Лондоном у спокусливій сукні

Співачка Джей Ло прибула до Лондона. Для прогулянки вона обрала білосніжну в'язану сукню. Через тканину пікантно просвічувалась шкіра зірки. Також Лопес вдягнула шубку в тон і туфлі-човники на шпильці.

Нагадаємо, чому Дженніфер Лопес ігнорує журналістів. Також відома модель вбралась у сукню співачки на Гелловін.