Дженнифер Лопес прогулялась по Лондону на фоне скандала с P. Diddy.

Американские звезды Дженнифер Лопес и P. Diddy. Фото: instagram/esquire

Американская светская дива Дженнифер Лопес продолжает приятно поражать поклонников нарядами на различных мероприятиях. Она умело игнорирует вопросы о скандальном разводе с актером Беном Аффлеком и аресте ее бывшего бойфренда P. Diddy.

Звезда выложила очаровательное видео в Instagram.

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Дженнифер Лопес прогулялась по Лондону в соблазнительном платье

Певица Джей Ло прибыла в Лондон. Для прогулки она выбрала белоснежное вязаное платье. Через ткань пикантно просвечивалась кожа звезды. Также Лопес надела шубку в тон и туфли-лодочки на шпильке.

Напомним, почему Дженнифер Лопес игнорирует журналистов. Также известная модель нарядилась в платье певицы на Хэллоуин.