Дженнифер Лопес прогулялась по Лондону на фоне скандала с P. Diddy.

Бывшая P. Diddy очаровала тесным платьем в Лондоне
Американская светская дива Дженнифер Лопес продолжает приятно поражать поклонников нарядами на различных мероприятиях. Она умело игнорирует вопросы о скандальном разводе с актером Беном Аффлеком и аресте ее бывшего бойфренда P. Diddy.
Звезда выложила очаровательное видео в Instagram.
Дженнифер Лопес прогулялась по Лондону в соблазнительном платье
Певица Джей Ло прибыла в Лондон. Для прогулки она выбрала белоснежное вязаное платье. Через ткань пикантно просвечивалась кожа звезды. Также Лопес надела шубку в тон и туфли-лодочки на шпильке.
Напомним, почему Дженнифер Лопес игнорирует журналистов. Также известная модель нарядилась в платье певицы на Хэллоуин.
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