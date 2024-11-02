Джей Ло ігнорує папараці через скандал навколо P. Diddy — деталі

Джей Ло ігнорує запитання про колишнього хлопця P. Diddy
Співачка Дженніфер Лопес уникає запитань про її колишнього бойфренда репера P. Diddy. Артиста заарештували та звинувачують у сексуальному насиллі, сутенерстві та рекеті. Журналісти прагнуть дізнатися думку співачки щодо справи, втім вона зберігає мовчання.
Про це пише Page Six.
Джей Ло ігнорує скандал навколо її колишнього P. Diddy
Зірка Дженніфер Лопес потрапила під приціл папараці після показу фільму "Нестримні" в Лос-Анджелесі. Акторка вийшла до фанатів і тоді жінка запитала її: "У вас є думка щодо P. Diddy?"
Співачка проігнорувала запитання і буквально удала, що не почула. Однак, відразу після цього зникла з охоронцем.
Ще один інцидент відбувся 19 жовтня, коли Лопес знову ж таки підловили фотографи. Один з них поцікавився: "Привіт, Дженніфер, чи ти маєш, що сказати щодо ситуації з P. Diddy?"
Співачка відчула себе некомфортно, опустила погляд і швидко зникла на машині.
Нагадаємо, що зірка Дженніфер Лопес зустрічалась зі скандальним репером з 1999 до 2001 року.
Нагадаємо, заарештований репер P. Diddy змушував відому модель дивитись відео за участі Дженніфер Лопес. Також співачка підтримала одного з кандидатів на пост президента США.
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