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Джей Ло ігнорує запитання про колишнього хлопця P. Diddy

2 листопада 2024 20:25
Валерія Соколенко - Редактор
Джей Ло ігнорує папараці через скандал навколо P. Diddy — деталі
Співачка Дженніфер Лопес. Фото: instagram.com/jlo
Валерія Соколенко - Редактор

Співачка Дженніфер Лопес уникає запитань про її колишнього бойфренда репера P. Diddy. Артиста заарештували та звинувачують у сексуальному насиллі, сутенерстві та рекеті. Журналісти  прагнуть дізнатися думку співачки щодо справи, втім вона зберігає мовчання. 

Про це пише Page Six. 

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Джей Ло ігнорує скандал навколо її колишнього P. Diddy

Зірка Дженніфер Лопес потрапила під приціл папараці після показу фільму "Нестримні" в Лос-Анджелесі. Акторка вийшла до фанатів і тоді жінка запитала її: "У вас є думка щодо P. Diddy?"

Співачка проігнорувала запитання і буквально удала, що не почула. Однак, відразу після цього зникла з охоронцем. 

Ще один інцидент відбувся 19 жовтня, коли Лопес знову ж таки підловили фотографи. Один з них поцікавився: "Привіт, Дженніфер, чи ти маєш, що сказати щодо ситуації з  P. Diddy?"

Джей Ло страждала в стосунках з P. Diddy
Джей Ло та P. Diddy у 2000 році. Фото: instagram/vintagescenes

Співачка відчула себе некомфортно, опустила погляд і швидко зникла на машині. 

Нагадаємо, що зірка Дженніфер Лопес зустрічалась зі скандальним репером з 1999 до 2001 року. 

Нагадаємо, заарештований репер P. Diddy змушував відому модель дивитись відео за участі Дженніфер Лопес. Також співачка підтримала одного з кандидатів на пост президента США. 

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