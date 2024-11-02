Джей Ло ігнорує папараці через скандал навколо P. Diddy — деталі

Співачка Дженніфер Лопес. Фото: instagram.com/jlo

Співачка Дженніфер Лопес уникає запитань про її колишнього бойфренда репера P. Diddy. Артиста заарештували та звинувачують у сексуальному насиллі, сутенерстві та рекеті. Журналісти прагнуть дізнатися думку співачки щодо справи, втім вона зберігає мовчання.

Про це пише Page Six.

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Зірка Дженніфер Лопес потрапила під приціл папараці після показу фільму "Нестримні" в Лос-Анджелесі. Акторка вийшла до фанатів і тоді жінка запитала її: "У вас є думка щодо P. Diddy?"

Співачка проігнорувала запитання і буквально удала, що не почула. Однак, відразу після цього зникла з охоронцем.

Ще один інцидент відбувся 19 жовтня, коли Лопес знову ж таки підловили фотографи. Один з них поцікавився: "Привіт, Дженніфер, чи ти маєш, що сказати щодо ситуації з P. Diddy?"

Джей Ло та P. Diddy у 2000 році. Фото: instagram/vintagescenes

Співачка відчула себе некомфортно, опустила погляд і швидко зникла на машині.

Нагадаємо, що зірка Дженніфер Лопес зустрічалась зі скандальним репером з 1999 до 2001 року.

Нагадаємо, заарештований репер P. Diddy змушував відому модель дивитись відео за участі Дженніфер Лопес. Також співачка підтримала одного з кандидатів на пост президента США.