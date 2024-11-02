Джей Ло игнорирует папарацци из-за скандала вокруг P. Diddy — детали

Джей Ло игнорирует вопрос о бывшем парне P. Diddy
Певица Дженнифер Лопес избегает вопросов о ее бывшем бойфренде репере P. Diddy. Артиста арестовали и обвиняют в сексуальном насилии, сутенерстве и рэкете. Журналисты стремятся узнать мнение певицы насчет этой ситуации, но она хранит молчание.
Об этом пишет Page Six.
Джей Ло игнорирует скандал вокруг ее бывшего P. Diddy
Звезда Дженнифер Лопес попала под прицел папарацци после показа фильма "Неудержимые" в Лос-Анджелесе. Актриса вышла к фанатам и тогда женщина спросила ее: "У вас есть мнение насчет P. Diddy?"
Певица проигнорировала вопросы и буквально сделала вид, что не услышала. Однако сразу после этого исчезла с охранником.
Еще один инцидент произошел 19 октября, когда Лопес снова подловили фотографы. Один из них поинтересовался: "Привет, Дженнифер, у тебя есть что сказать о ситуации с P. Diddy?"
Певица почувствовала себя некомфортно, опустила взгляд и быстро скрылась на машине.
Напомним, что звезда Дженнифер Лопес встречалась со скандальным репером с 1999 по 2001 год.
Напомним, арестованный рэпер P. Diddy заставлял известную модель смотреть видео с участием Дженнифер Лопес. Также певица поддержала одного из кандидатов в президенты США.
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