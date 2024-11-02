Джей Ло игнорирует папарацци из-за скандала вокруг P. Diddy — детали

Певица Дженнифер Лопес. Фото: instagram.com/jlo

Певица Дженнифер Лопес избегает вопросов о ее бывшем бойфренде репере P. Diddy. Артиста арестовали и обвиняют в сексуальном насилии, сутенерстве и рэкете. Журналисты стремятся узнать мнение певицы насчет этой ситуации, но она хранит молчание.

Об этом пишет Page Six.

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Звезда Дженнифер Лопес попала под прицел папарацци после показа фильма "Неудержимые" в Лос-Анджелесе. Актриса вышла к фанатам и тогда женщина спросила ее: "У вас есть мнение насчет P. Diddy?"

Певица проигнорировала вопросы и буквально сделала вид, что не услышала. Однако сразу после этого исчезла с охранником.

Еще один инцидент произошел 19 октября, когда Лопес снова подловили фотографы. Один из них поинтересовался: "Привет, Дженнифер, у тебя есть что сказать о ситуации с P. Diddy?"

Джей Ло и P. Diddy в 2000 году. Фото: instagram/vintagescenes

Певица почувствовала себя некомфортно, опустила взгляд и быстро скрылась на машине.

Напомним, что звезда Дженнифер Лопес встречалась со скандальным репером с 1999 по 2001 год.

Напомним, арестованный рэпер P. Diddy заставлял известную модель смотреть видео с участием Дженнифер Лопес. Также певица поддержала одного из кандидатов в президенты США.