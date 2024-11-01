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P. Diddy змушував зірку Playboy передивлятися відео з Джей Ло

1 листопада 2024 23:30
Анфіса Котова - Редактор
Анфіса Котова
Редактор
P. Diddy на вечірці змушував відому модель дивитися відео з Дженніфер Лопес - фото, деталі
P. Diddy. Фото: Reuters
Анфіса Котова - Редактор
Анфіса Котова
Редактор

У скандалі з репером P. Diddy (Шон Комбс) все частіше починає фігурувати ім'я співачки Дженніфер Лопес. Колишня модель Playboy Рейчел Кеннеді розкрила несподівані подробиці однієї з вечірок музиканта.

Про це модель розповіла в подкасті Daily Mail

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Як розповіла Рейчел, вони із P. Diddy познайомилися 2000 року у Токіо. Модель та репер зустрілися у топлес-клубі, де він відпочивав зі своїми друзями. 

Рейчел Кеннеді
Рейчел Кеннеді. Фото: Instagram Rachel Kennedy

У той вечір Комбс  запросив Кеннеді на вечірку в своєму готелі. Однак коли дівчина прийшла разом із двома своїми друзями, у номері був лише репер. Він відкрив двері у самому лише халаті та з пляшкою шампанського в руках.

"Я зрозуміла ще до того, як ми переступили поріг, що там лише він. Я подумала: "Це не вечірка". Це не та вечірка, на яку ми всі чекали. Я не очікувала, що він буде сам у кімнаті. Але ми зайшли, ми не побачили нічого дивного. Він був досить привітним, і ми вирішили: "Гаразд, ми просто потусуємося з ним", — розповіла колишня модель Playboy.

Однак далі ситуація ставала все більш дивною. За словами Кеннеді, далі Комбс змусив їх по колу дивитися кліп Дженніфер Лопес, з якою тоді був у стосунках. Окрім того, P. Diddy ще й подзвонив співачці та розмовляв з нею по телефону, поки його гості дивилися кліп.

"Було трохи дивно дізнатися, що ми дивимося відео Джей Ло. Мені це здалося трохи моторошним, дуже неповажним, оскільки ми вже були в його кімнаті, і ніякої вечірки не було", — розповіла модель.

Після цього, згадує Рейчел, вони із друзями прийняли кокаїн. Натомість P. Diddy відмовився та заявив, що він проти наркотиків. 

Приблизно через годину Комбс нібито сказав Кеннеді і ще одній дівчині піти з ним в іншу кімнату.

"Він відвів нас до спальні і почав роздягатися. Він наказав нам спуститися на нього. І ми просто, ми обидві це зробили. На той момент ми випили чимало шампанського. І ми просто зробили те, що він сказав", — розповіла зірка Playboy.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Puff daddy. (@pdiddypuffy)

Несподівано у момент інтиму в кімнату увірвався охоронець репера. За словами Кеннеді, він нібито впізнав її та почав поводитися агресивно, намагався напасти на них із подругою. Тим часом Комбс жодним чином не реагував.

"Охоронець сказав: "Це моя дівчина! Це дівчина з минулої ночі!". Він почав намагатися виштовхати нас з кімнати, хапав нас, намагаючись вдарити ногами. Він був таким жорстоким і таким розлюченим. Ми просто не могли повірити в те, що відбувається. Ми були в шоці. Перш за все, звідки у нього такий вільний доступ до кімнати P. Diddy?" — пригадала модель.

Разом з подругами Кеннеді ледь втекла з готелю, а коли спробувала після набрати Комбса, він кинув слухавку.

Раніше ми писали про те, що Дженніфер Лопес різко відреагувала на запитання про P. Diddy.

Окрім того, колишній чоловік Джей Ло звинуватив її у постійних зрадах зі скандальним репером.

Playboy закордонні зірки P. Diddy секс-скандал Дженніфер Лопес

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