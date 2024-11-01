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P. Diddy заставлял звезду Playboy пересматривать видео с Джей Ло

1 ноября 2024 23:30
Анфиса Котова - Редактор
Анфиса Котова
Редактор
P. Diddy на вечеринке заставлял известную модель смотреть видео с Дженнифер Лопес - фото, детали
P. Diddy. Фото: Reuters
Анфиса Котова - Редактор
Анфиса Котова
Редактор

В скандале с рэпером P. Diddy (Шон Комбс) все чаще начинает фигурировать имя певицы Дженнифер Лопес. Бывшая модель Playboy Рэйчел Кеннеди раскрыла неожиданные подробности одной из вечеринок музыканта.

Об этом модель рассказала в подкасте Daily Mail.

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Как рассказала Рэйчел, они с P. Diddy познакомились в 2000 году в Токио. Модель и рэпер встретились в топлесс-клубе, где он отдыхал со своими друзьями.

Рейчел Кеннеди
Рэйчел Кеннеди. Фото: Instagram Rachel Kennedy

В тот вечер Комбс пригласил Кеннеди на вечеринку в своем отеле. Однако когда девушка пришла вместе с двумя своими друзьями, в номере был только рэпер. Он открыл дверь в одном халате и с бутылкой шампанского в руках.

"Я поняла еще до того, как мы переступили порог, что там только он. Я подумала: "Это не вечеринка". Это не та вечеринка, которую мы все ждали. Я не ожидала, что он будет один в комнате. Но мы вошли, мы не увидели ничего странного. Он был довольно приветливым, и мы решили: "Ладно, мы просто потусуемся с ним", — рассказала бывшая модель Playboy.

Однако дальше ситуация становилась все удивительнее. По словам Кеннеди, дальше Комбс заставил их по кругу смотреть клип Дженнифер Лопес, с которой тогда был в отношениях. Кроме того, P. Diddy позвонил певице и разговаривал с ней по телефону, пока его гости смотрели клип.

"Было немного странно узнать, что мы смотрим видео Джей Ло. Мне это показалось немного жутким, очень неуважительным, поскольку мы уже были в его комнате, и никакой вечеринки не было", — рассказала модель.

После этого, вспоминает Рэйчел, они с друзьями приняли кокаин. P. Diddy отказался и заявил, что он против наркотиков.

Приблизительно через час Комбс якобы сказал Кеннеди и еще одной девушке пойти с ним в другую комнату.

"Он отвел нас в спальню и начал раздеваться. Он приказал нам спуститься на него. И мы просто, мы обе это сделали. На тот момент мы выпили немало шампанского. И мы просто сделали то, что он сказал", — рассказала звезда Playboy.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Post shared by Puff daddy. (@pdiddypuffy)

Неожиданно в момент интима в комнату ворвался охранник рэпера. По словам Кеннеди, он якобы узнал ее и начал вести себя агрессивно, пытался напасть на них с подругой. Тем временем Комбс никоим образом не реагировал.

"Охранник сказал: "Это моя девушка! Это девушка с прошлой ночи!". Он начал пытаться вытолкать нас из комнаты, хватал нас, пытаясь ударить ногами. Он был таким жестоким и таким разъяренным. Мы просто не могли поверить в происходящее. Мы были в шоке. Прежде всего, откуда у него такой свободный доступ в комнату P. Diddy?" — вспомнила модель.

Вместе с подругами Кеннеди едва сбежала из гостиницы, а когда попыталась после набрать Комбса, он бросил трубку.

Ранее мы писали о том, что Дженнифер Лопес резко отреагировала на вопрос о P. Diddy.

Кроме того, бывший муж Джей Ло обвинил ее в постоянных изменах со скандальным рэпером.

Playboy зарубежные звезды P. Diddy секс-скандал Дженнифер Лопес

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