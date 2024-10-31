P. Diddy влаштовував кастинг для жертв скандальних вечірок — деталі

Репер P. Diddy. Фото: скриншот

З'явились нові деталі скандальних вечірок заарештованого репера P. Diddy. Артист вибирав дівчат, які відвідували його заходи. Вони мали важити не більше 60 кілограмів.

Про це пише Page Six.

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Скандальний репер P. Diddy нібито дуже ретельно вибирав дівчат, яких запрошував на вечірки у свій маєток. Він використовував ваги, щоб перевірити — чи не більше 140 фунтів. Тобто, гості мали бути до 63 кілограмів.

"Дівчата повинні були бути молодими та гарячими, тому я завжди мала поруч ваги, якщо мені потрібно було переконатися. Цифра була 140 фунтів, але якщо дівчина була справді високою, це норми трохи змінювались", — розповіла колишня організаторка вечірок, яка працювала із репером у 2004 та 2005 роках.

Всі запрошені жінки також мали "не мати в'ялості, целюліту" і "надмірного пірсингу чи татуювань". Під забороною також були короткі зачіски.

"Без штанів. Без джинсів. Без взуття на плоскій підошві. Кожна дівчина повинна була носити святкову сукню, бажано дуже коротку, щоб прикривати сідниці, але не довшу, ніж до середини стегна. Декольте на показ. І кожна з них мала бути на шпильках. Ніяких винятків: високі шпильки", — розповіла організаторка, яка побажала залишитись анонімною.

Водночас вона ніколи не запитувала про їхній вік, адже не переживала за це.

"Я тоді була дуже молодою і чесно кажучи думала, що ми не питаємо про вік, бо нас не обходили закони про вживання алкоголю. Однак, я ніколи не залишалась на вечірках і поняття не мала, що від дівчат очікують секс", — зізналась організаторка.

Водночас дівчина, яка виступала на афтепаті MTV Video Music Awards у 2005 році, розповіла, що їй заплатили гонорар 250 доларів за танець. Пізніше запропонували повторити виступ вдома у репера, однак вже за 1000 доларів.

"Це було сумно, тому я не пішла. Але інші дівчата це зробили, і тоді справді не хотіли говорити про те, що там сталося", — зізналась вона.

Журналісти Page Six звернулись до команди P. Diddy щодо цих свідчень, однак відповіді не отримали.

Нагадаємо, P. Diddy поскаржився на умови в в'язниці і тепер її перевіряють федерали. Також з'явились нові свідчення у його справі. Ще два нові позови подали жертви, яких він нібито зґвалтував у неповнолітньому віці.