Екскролик Playboy заявила про камери в спальнях P. Diddy — деталі

Фото: instagram.com/preciousmuir

Екскролик журналу Playboy Precious Muir відвідала кілька "диких" вечірок P. Diddy, коли ще була юною моделлю. Під час одного з заходів вона помітила камери спостереження в спальнях його маєтку.

Про це вона розповіла інтерв’ю The Mirror.

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Модель Precious Muir здивувалась камерам у спальні P. Diddy

Модель Precious Muir у молодості працювала кроликом Playboy на кількох заходах Playboy Mansion, організованих Г’ю Хефнером. Однак, бувала і на вечірках "по сусідству" — у славнозвісного репера P. Diddy.

"Я знаю, що нерухомість такої вартості, як маєтки Playboy і P. Diddy в Гемптоні, коштує мільйони. Тому очікувано побачити камери спостереження в будинку. Адже власники хочуть переконатися, що їхні речі в безпеці і нічого не зникне", — розповіла модель.

Однак, Muir було дивно помітити камеру саме в спальні музичного продюсера. Цю заяву моделі вже спростував адвокат заарештованого репера. Він заявив виданню Page Six, що це неправдива історія.

Екскролик Playboy ледве не зайнялась коханням під камерами

Модель не розповіла ніяких пікантних історій щодо маєтку P. Diddy, втім пригадала, як ледве "не була заскочена" камерами спостереженнями іншого будинку.

"Отже, ми цілуємося, обнімаємось і таке інше. Ми замкнули двері. Раптом хтось підійшов до дверей і почав стукати, стукати, стукати у двері", — згадала Muir про інцидент з відомим баскетболістом в стінах маєтку Playboy.

Модель вважає, що людина, яка перервала спокусливий момент, врятувала їй життя. Оскільки цей статевий акт міг потрапити на запис, який пізніше можливо б використали у своїх цілях.

"Я протверезіла. Який алкоголь не був би в мені, він зник і я подумала: "О боже, що ми робимо?" Ти — відомий спортсмен, я — молода модель, і ми будемо "спілкуватись" в кімнаті, де є камери? Настрій повністю зник", — розповіла дівчина.

Нагадаємо, заарештований репер P. Diddy мріяв потрапити у палац королеви Єлизавети II. Також прихильники Тейлор Свіфт нагадали про її щире зізнання в симпатії до скандального музичного продюсера.