Экскролик Playboy заявила о камерах в спальнях P. Diddy.

Фото: instagram.com/preciousmuir

Экс кролик журнала Playboy Precious Muir посетила несколько "диких" вечеринок P. Diddy, когда еще была юной моделью. Во время одного из мероприятий она заметила камеры наблюдения в спальнях его имения.

Об этом она рассказала в интервью The Mirror.

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Модель Precious Muir удивилась камерам в спальне P. Diddy

Модель Precious Muir в молодости работала кроликом Playboy на нескольких мероприятиях Playboy Mansion, организованных Хью Хефнером. Однако бывала и на вечеринках "по соседству" — у знаменитого репера P. Diddy.

"Я знаю, что недвижимость такой стоимости, как имения Playboy и P. Diddy в Гемптоне, стоит миллионы. Поэтому ожидаемо увидеть камеры наблюдения в доме. Ведь владельцы хотят убедиться, что их вещи в безопасности и ничего не исчезнет", — рассказала модель.

Однако Muir было странно заметить камеру именно в спальне музыкального продюсера. Заявление модели уже опроверг адвокат арестованного репера. Он заявил изданию Page Six, что это ложная история.

Экс-кролик Playboy чуть не попалась во время интима

Модель не рассказала никаких пикантных историй о поместье P. Diddy, впрочем, вспомнила, как едва "не была захвачена" камерами наблюдениями другого дома.

"Итак, мы целуемся, обнимаемся и все такое. Мы заперли дверь. Вдруг кто-то подошел к двери и начал стучать, стучать, стучать в дверь", — вспомнила Muir об инциденте с известным баскетболистом в стенах имения Playboy.

Модель считает, что человек, прервавший соблазнительный момент, спас ей жизнь. Поскольку этот половой акт мог попасть на запись, которую позже можно было бы использовать в своих целях.

"Я отрезвела. Какой алкоголь не был бы во мне, он исчез и я подумала: "О боже, что мы делаем?" Ты — известный спортсмен, я — молодая модель, и мы будем "общаться" в комнате, где есть камеры? Настроение полностью исчезло", — рассказала девушка.

Напомним, арестованный репер P. Diddy мечтал попасть во дворец королевы Елизаветы II. Также поклонники Тейлор Свифт напомнили о ее искреннем признании в симпатии к скандальному музыкальному продюсеру.