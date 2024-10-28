У в'язниці, де утримують P. Diddy, проводять розслідування

Американський репер P. Diddy. Скриншот: YouTube/ourworldmedia1

Адвокати американського репера P. Diddy назвали умови у в’язниці, в якій зараз скандальна знаменитість, "жахливими". Тепер перевіркою займаються відповідні органи.

Про це повідомляє видання People.

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Умови у в’язниці, де перебуває P. Diddy

Музичний продюсер Шон Комбс (справжнє ім’я P. Diddy) наразі перебуває під вартою в Metropolitan Detention Comple у Брукліні (Нью-Йорк, США). У своїй заяві Федеральне бюро в’язниць повідомило, що агентство проводить операцію разом з Управлінням генерального інспектора міністерства юстиції США та іншими правоохоронними органами.

Вона спрямована на покращення умов і підтримку безпечного середовища як співробітників установ, так і для ув’язнених осіб, які розміщені в Metropolitan Detention Comple у Брукліні.

"Ця операція була заздалегідь спланованою, і реальної загрози немає. З метою забезпечення безпеки та безпеки всього персоналу всередині закладу та цілісності цієї операції ми не можемо наразі надати додаткову інформацію. Ми надамо додаткову інформацію після завершення операції", — йдеться в заяві.

В'язниця, в якій утримують P. Diddy. Скриншот: YouTube/zoukisconsultinggroup

Шона Комбса, якого звинувачують у секс-торгівлі, рекеті та домаганнях, затримали 16 вересня. Судді відхилили його прохання про звільнення під заставу. Якщо P. Diddy буде визнаний винним за всіма пунктами звинувачення, він може провести решту життя у в'язниці.

Наступного тижня, 4 листопада, реперу виповниться 55 років. Перше судове слухання заплановане на травень 2025-го. Зараз триває розслідування.

Репер P. Diddy до ув'язнення. Скриншот: YouTube/Vogue

Нагадаємо, раніше ми писали, що на тлі скандалу з P. Diddy голлівудський актор Ештон Кутчер вперше вийшов у люди. Також ми розповідали, що американській співачці Тейлор Свіфт пригадали комплімент P. Diddy.