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Федеральные органы США изучают тюрьму, где содержат P. Diddy

28 октября 2024 23:30
Аркадий Махов - Редактор
Аркадий Махов
Редактор
В тюрьме, где содержат P. Diddy, проводят расследование
Американский рэпер P. Diddy. Скриншот: YouTube/ourworldmedia1
Аркадий Махов - Редактор
Аркадий Махов
Редактор

Адвокаты американского рэпера P. Diddy назвали условия в тюрьме, в которой сейчас скандальная знаменитость, "ужасающими". Теперь проверкой занимаются соответствующие органы.

Об этом сообщает издание People.

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Условия в тюрьме, где находится P. Diddy

Музыкальный продюсер Шон Комбс (настоящее имя P. Diddy) находится под стражей в Metropolitan Detention Comple в Бруклине (Нью-Йорк, США). В своем заявлении Федеральное бюро тюрем сообщило, что агентство проводит операцию вместе с Управлением генерального инспектора министерства юстиции США и другими правоохранительными органами.

Она направлена на улучшение условий и поддержание безопасной среды как сотрудников учреждений, так и для заключенных, размещенных в Metropolitan Detention Comple в Бруклине.

"Эта операция была заранее спланирована, и реальной угрозы нет. С целью обеспечения безопасности и безопасности всего персонала внутри заведения и целостности этой операции мы не можем предоставить дополнительную информацию. Мы предоставим дополнительную информацию после завершения операции", — говорится в заявлении.

Тюрьма P. Diddy
Тюрьма, в которой содержат P. Diddy. Скриншот: YouTube/zoukisconsultinggroup

Шона Комбса, обвиняемого в секс-торговле, рэкете и притязаниях, задержали 16 сентября. Судьи отклонили его просьбу об освобождении под залог. Если P. Diddy будет признан виновным по всем пунктам обвинения, он может провести оставшуюся жизнь в тюрьме.

На следующей неделе, 4 ноября, рэперу исполнится 55 лет. Первое судебное слушание запланировано на май 2025-го. Сейчас идет расследование.

P. Diddy
Рэпер P. Diddy до заключения в тюрьму. Скриншот: YouTube/Vogue

Напомним, ранее мы писали, что на фоне скандала с P. Diddy голливудский актер Эштон Кутчер впервые вышел в люди. Также мы рассказывали, что американской певице Тейлор Свифт припомнили комплимент P. Diddy.

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