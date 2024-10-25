Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Одна з ймовірних жертв P. Diddy показала фото з вечірок arrow

Одна з ймовірних жертв P. Diddy показала фото з вечірок

25 жовтня 2024 23:30
Ганна Корешкова - Редактор
Скандал із репером P. Diddy — ймовірна жертва показала предмет його злочинів
Репер P. Diddy. Фото: Reuters
Ганна Корешкова - Редактор

Скандал з арештом репера P. Diddy не вщухає. Одна із ймовірних жертв музичного магната додала до позову фото з його "брудних" вечірок, які потрапили у мережу.

Про це пише Page Six.

Читайте також:

Ймовірні фото з вечірок репера P. Diddy

Техаський адвокат Тоні Базбі подав до суду фото, на яких репер танцює на вечірці в готелі Planet Hollywood в оточенні молодих жінок та алкоголю.

Фото з вечірок P. Diddy
P. Diddy на вечірці. Фото: Supreme Court of New York
Нові докази у справі P. Diddy
P. Diddy в оточенні жінок. Фото: Supreme Court of New York

Ймовірна жертва також надала суду кадри з пластиковими флаконами, які репер або його співробітники нібито використовували для підсипання в напої ГГБ — наркотику.

Нові деталі скандального арешту . Diddy
Ймовірні предмети злочину P. Diddy. Фото: Supreme Court of New York

Ймовірна жертва скаржиться у позові про те, що репер та двоє інших знаменитостей зґвалтували її на афтепаті MTV Video Music Awards у 2000 році.

"P. Diddy агресивно підійшов до позивачки з божевільним поглядом, схопив її і сказав: "Ти готова до вечірки!" — йдеться у 19-сторінковому позові, поданому до федерального суду Нью-Йорка.

Нагадаємо, на тлі арешту репера у мережі знайшли провокаційне відео з 13-річною акторкою. Також ми розповідали, що Майкл Джексон робив на вечірці P. Diddy.

закордонні зірки скандал наркотики P. Diddy насильство

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

23:53 На Львівщині боєць вдарив іншого солдата ножем — що вирішив суд

23:45 У Нацгвардії заперечили нагородження мера Одеси Труханова

23:25 У Києві суди ухвалили сім рішень щодо ухилянтів — подробиці

23:12 Удар по багатоповерхівці в Києві — є загиблий та постраждалі

23:05 У Дніпрі прогриміли вибухи

У МСЕК відмовляють у продовженні інвалідності без хабаря — що робити - 80x80

У МСЕК відмовляють у продовженні інвалідності без хабаря — що робити

23:02 Одягаємось тепліше і йдемо гуляти — погода в Одесі на суботу

23:00 Чоловік відмовився від служби через дії ТЦК — що вирішив суд

22:41 Готуйтеся до небезпеки — прогноз погоди в Харкові на вихідні

22:30 На Одещині військовий зберігав набої вдома — що вирішив суд

22:21 Наслідки влучання БпЛА у багатоповерхівку в Києві — жахливі кадри

23:53 На Львівщині боєць вдарив іншого солдата ножем — що вирішив суд

23:45 У Нацгвардії заперечили нагородження мера Одеси Труханова

23:25 У Києві суди ухвалили сім рішень щодо ухилянтів — подробиці

23:12 Удар по багатоповерхівці в Києві — є загиблий та постраждалі

23:05 У Дніпрі прогриміли вибухи

У МСЕК відмовляють у продовженні інвалідності без хабаря — що робити - 80x80

У МСЕК відмовляють у продовженні інвалідності без хабаря — що робити

23:02 Одягаємось тепліше і йдемо гуляти — погода в Одесі на суботу

23:00 Чоловік відмовився від служби через дії ТЦК — що вирішив суд

22:41 Готуйтеся до небезпеки — прогноз погоди в Харкові на вихідні

22:30 На Одещині військовий зберігав набої вдома — що вирішив суд

22:21 Наслідки влучання БпЛА у багатоповерхівку в Києві — жахливі кадри

17:44 Космічно дорогі овочі — що в Одесі думають про ціну на картоплю

14:45 Як економити світло — скільки енергії споживають електроприлади

Новина з відео

06:27 Радять купувати генератори та паливо — до чого готуватися взимку

24 жовтня 2024

19:34 Безоплатна медицина для військових та їх сімей — проєкт в Одесі

Новина з відео

06:16 Повернення до ядерного статусу — чи може Україна створити свою зброю

23 жовтня 2024

21:13 Вибори в Молдові та їхні наслідки для України — що непокоїть одеситів

06:40 Ціни за 1 кг чормету наприкінці жовтня — скільки коштує металобрухт в Україні

06:30 В Україні продовжують рости ціни на соняшник — скільки коштують зернові у жовтні

22 жовтня 2024

18:22 Їсти смачно та корисно — реформа харчування у школах Одещини

06:40 В Україні зростають ціни на золото — ціна дорогоцінних металів у жовтні

Text

21:07 Нардеп назвав, через що в Україні підвищиться показник ВВП

Text

19:46 Експерт заявив про критичний брак фахівців-комунальників

Text

17:56 Сирський розкрив правду про бої на Курщині — ефір Вечір.LIVE

Text

16:57 Нардеп різко висловився щодо реформи МСЕК

Text

13:59 Кремінь пояснив, які штрафи чекають на порушників мовного закону

У МСЕК відмовляють у продовженні інвалідності без хабаря — що робити - 80x80

У МСЕК відмовляють у продовженні інвалідності без хабаря — що робити

Text

13:20 Зеленський зробив різку заяву про ООН — ефір День.LIVE

Text

13:01 Кремінь пояснив, як каратимуть порушників мовного закону

Text

11:25 Кремінь пояснив, чому радіодиктант читає найкращий тандем

Text

08:04 За кого у США голосуватимуть на виборах — результати опитування

Text

08:00 Зеленський озвучив новий план посилення України — ефір Ранок.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

20:00 На чому правильно смажити яйця, щоб не нашкодити здоров'ю

08:00 Українцям виплатять по 10,8 тис. грн у жовтні — деталі

14 жовтня 2024

19:10 Нардеп назвав кількість українців, які досі не оновили свої дані в ТЦК

15 жовтня 2024

07:21 ВЛК визнала призовника придатним, але суд не погодився — у чому причина

19 жовтня 2024

06:25Повістку не дають, а вантажать в бусик — що робити з такою поведінкою ТЦК

17 жовтня 2024

05:19 Змія винагородить сильних та мудрих — що принесе 2025 рік всім знакам Зодіаку

24 жовтня 2024
Новина з відео

08:30 Кого з чоловіків не мають права мобілізувати примусово — пояснюють юристи

12 жовтня 2024

16:12 Штраф за відсутність військового квитка — яку суму стягують

18 жовтня 2024
Новина з фото

22:33 Чим підживити квітку різдвяник у листопаді, щоб вона розквітнула в грудні

15 жовтня 2024

09:55 Заміна "старих" доларів на "нові" — які купюри не підлягають обміну в Україні