Скандал із репером P. Diddy — ймовірна жертва показала предмет його злочинів

Репер P. Diddy. Фото: Reuters

Скандал з арештом репера P. Diddy не вщухає. Одна із ймовірних жертв музичного магната додала до позову фото з його "брудних" вечірок, які потрапили у мережу.

Про це пише Page Six.

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Ймовірні фото з вечірок репера P. Diddy

Техаський адвокат Тоні Базбі подав до суду фото, на яких репер танцює на вечірці в готелі Planet Hollywood в оточенні молодих жінок та алкоголю.

P. Diddy на вечірці. Фото: Supreme Court of New York

P. Diddy в оточенні жінок. Фото: Supreme Court of New York

Ймовірна жертва також надала суду кадри з пластиковими флаконами, які репер або його співробітники нібито використовували для підсипання в напої ГГБ — наркотику.

Ймовірні предмети злочину P. Diddy. Фото: Supreme Court of New York

Ймовірна жертва скаржиться у позові про те, що репер та двоє інших знаменитостей зґвалтували її на афтепаті MTV Video Music Awards у 2000 році.

"P. Diddy агресивно підійшов до позивачки з божевільним поглядом, схопив її і сказав: "Ти готова до вечірки!" — йдеться у 19-сторінковому позові, поданому до федерального суду Нью-Йорка.

Нагадаємо, на тлі арешту репера у мережі знайшли провокаційне відео з 13-річною акторкою. Також ми розповідали, що Майкл Джексон робив на вечірці P. Diddy.