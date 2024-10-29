Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow P. Diddy підозрюють у насильстві над неповнолітніми хлопчиками arrow

P. Diddy підозрюють у насильстві над неповнолітніми хлопчиками

29 жовтня 2024 23:50
Валерія Соколенко - Редактор
P. Diddy звинуватили у зґвалтуванні десятирічного хлопчика — деталі
Американський репер P. Diddy. Скриншот: YouTube/ourworldmedia1
Валерія Соколенко - Редактор

Скандальний репер P. Diddy сидить у в'язниці, а звинувачень у його бік все більшає. До Верховного суду штату Нью-Йорк подано два нові позови. У документах йдеться про насильство над неповнолітніми хлопчиками.

Про це пише The Guardian.

Читайте також:

P. Diddy ґвалтував десятирічного хлопчика 

У першому новому позові Шона Комбса, більш відомого як P. Diddy, звинувачують у злочині, який нібито трапився в нью-йоркському готелі 2005 року. Репер "накачав" 10-річного хлопчика та вчинив сексуальне насильство, після якого дитина втратила свідомість. Коли вона прокинулась, P. Diddy погрожував покарати батьків, якщо про насильство хто-небудь дізнається. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Puff daddy. (@pdiddypuffy)

Другий документ розповідає про ситуацію, яка сталась у 2008 році. Тоді репер нібито зґвалтував 17-річного хлопця під час кастингу для шоу Making the Band. Комбс був на цьому заході у якості продюсера.

"Коли конкурсант висловив застереження, його усунули з конкурсу, і він не зміг повернутися в музичну індустрію протягом семи років", — йдеться у заяві. 

Адвокат Комбса заперечує звинувачення і знову наполягає, що позови подані лише для привернення уваги. 

Нагадаємо, що P. Diddy підозрюють у секс-торгівлі, рекеті, насильстві. У нього вдома знайшли тисячі літрів лубрикантів та дитячої олії. Проти репера подали позови вже понад 120 людей. 

Водночас доньки репера розважаються на вечірках, поки батько чекає на суд за ґратами. Натомість федеральні органи перевіряють в'язницю, адже адвокати заарештованої зірки незадоволені умовами. 

суд США P. Diddy згвалтування секс-скандал

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

00:30 ВЛК під час відстрочки — виняток, коли це можливо

00:30 Взимку годинами можемо залишитись без світла — голова Укренерго

00:08 Солдати КНДР перебувають в 50 км від кордону з Україною, — ЗМІ

29 жовтня 2024

23:56 У Курській області заявили про атаку БпЛА — відео наслідків

23:54 Серед солдатів КНДР у Росії є підлітки — дані розвідки

23:53 На Закарпатті судили жінку, яка переправляла чоловіків за кордон

23:31 Київ затягнув смог — в яких районах найбільша небезпека

23:31 У ЗСУ заявили, що на півдні перебувають 200 тис. росіян — відео

Як економити світло — скільки енергії споживають електроприлади - 80x80

Як економити світло — скільки енергії споживають електроприлади

23:02 Холод насувається — яка погода буде в Одесі 30 жовтня

22:59 МОЗ запровадило санкції проти очільників МСЕК — що заборонили

00:30 ВЛК під час відстрочки — виняток, коли це можливо

00:30 Взимку годинами можемо залишитись без світла — голова Укренерго

00:08 Солдати КНДР перебувають в 50 км від кордону з Україною, — ЗМІ

29 жовтня 2024

23:56 У Курській області заявили про атаку БпЛА — відео наслідків

23:54 Серед солдатів КНДР у Росії є підлітки — дані розвідки

23:53 На Закарпатті судили жінку, яка переправляла чоловіків за кордон

23:31 Київ затягнув смог — в яких районах найбільша небезпека

23:31 У ЗСУ заявили, що на півдні перебувають 200 тис. росіян — відео

Як економити світло — скільки енергії споживають електроприлади - 80x80

Як економити світло — скільки енергії споживають електроприлади

23:02 Холод насувається — яка погода буде в Одесі 30 жовтня

22:59 МОЗ запровадило санкції проти очільників МСЕК — що заборонили

06:55 ТОП-10 шкіл Львова у 2024 році — де найкраще готують до НМТ

06:40 Ціни на кольорові метали наприкінці жовтня — скільки коштує мідь

06:30 В Україні впала вартість кукурудзи — ціни на зерно у жовтні

28 жовтня 2024

20:46 Тисяча Зеленського — на що витратять одесити

06:16 ТОП-10 шкіл Києва у 2024 році — де найкраще готують до НМТ

25 жовтня 2024

17:44 Космічно дорогі овочі — що в Одесі думають про ціну на картоплю

14:45 Як економити світло — скільки енергії споживають електроприлади

Новина з відео

06:27 Радять купувати генератори та паливо — до чого готуватися взимку

24 жовтня 2024

19:34 Безоплатна медицина для військових та їх сімей — проєкт в Одесі

Новина з відео

06:16 Повернення до ядерного статусу — чи може Україна створити свою зброю

Text

22:22 Нардепка Скороход назвала кількість випадків СЗЧ в Україні

Text

20:52 Нардеп заявила, що Костін ні разу не погодив їй особистий прийом

Text

19:39 Німеччина продовжила термін перебування українських біженців

Text

19:26 Нардепка Скороход розкритикувала підвищення зарплат прокурорам

Text

17:51 Нові деталі Плану перемоги та атака на Одесу — ефір Вечір.LIVE

Як економити світло — скільки енергії споживають електроприлади - 80x80

Як економити світло — скільки енергії споживають електроприлади

Text

15:00 У селах Грузії "допомагали" голосувати — Гончаренко пояснив як

Text

13:02 Зарплати прокурорам та переслідування РФ у Криму — ефір День.LIVE

Text

12:48 Нардеп відповів, хто зараз виконує обов'язки Костіна

Text

10:15 Економіст назвав середню зарплатню прокурорів в Україні

Text

10:11 Нові правила військового обліку — юрист сказав, що зміниться

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:22Що не казати працівнику ТЦК, якщо це ваш друг чи родич

24 жовтня 2024

15:54 Прокурор Дніпропетровщини оформив інвалідність у 46 років — його статки зросли

28 жовтня 2024

09:08 Окупанти готуються до перекидання військ на ТОТ Запоріжжя

21 жовтня 2024

20:00 На чому правильно смажити яйця, щоб не нашкодити здоров'ю

24 жовтня 2024
Новина з відео

08:30 Кого з чоловіків не мають права мобілізувати примусово — пояснюють юристи

21 жовтня 2024

08:00 Українцям виплатять по 10,8 тис. грн у жовтні — деталі

19 жовтня 2024

06:25Повістку не дають, а вантажать в бусик — що робити з такою поведінкою ТЦК

17 жовтня 2024

05:19 Змія винагородить сильних та мудрих — що принесе 2025 рік всім знакам Зодіаку

24 жовтня 2024

10:37 Зарплати в ЗСУ з 1 листопада — відомо, які суми отримають бійці

18 жовтня 2024
Новина з фото

22:33 Чим підживити квітку різдвяник у листопаді, щоб вона розквітнула в грудні