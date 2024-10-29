Американський репер P. Diddy. Скриншот: YouTube/ourworldmedia1

Скандальний репер P. Diddy сидить у в'язниці, а звинувачень у його бік все більшає. До Верховного суду штату Нью-Йорк подано два нові позови. У документах йдеться про насильство над неповнолітніми хлопчиками.

Про це пише The Guardian.

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У першому новому позові Шона Комбса, більш відомого як P. Diddy, звинувачують у злочині, який нібито трапився в нью-йоркському готелі 2005 року. Репер "накачав" 10-річного хлопчика та вчинив сексуальне насильство, після якого дитина втратила свідомість. Коли вона прокинулась, P. Diddy погрожував покарати батьків, якщо про насильство хто-небудь дізнається.

Другий документ розповідає про ситуацію, яка сталась у 2008 році. Тоді репер нібито зґвалтував 17-річного хлопця під час кастингу для шоу Making the Band. Комбс був на цьому заході у якості продюсера.

"Коли конкурсант висловив застереження, його усунули з конкурсу, і він не зміг повернутися в музичну індустрію протягом семи років", — йдеться у заяві.

Адвокат Комбса заперечує звинувачення і знову наполягає, що позови подані лише для привернення уваги.

Нагадаємо, що P. Diddy підозрюють у секс-торгівлі, рекеті, насильстві. У нього вдома знайшли тисячі літрів лубрикантів та дитячої олії. Проти репера подали позови вже понад 120 людей.

Водночас доньки репера розважаються на вечірках, поки батько чекає на суд за ґратами. Натомість федеральні органи перевіряють в'язницю, адже адвокати заарештованої зірки незадоволені умовами.