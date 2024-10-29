Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow P. Diddy подозревают в насилии над несовершеннолетними мальчиками arrow

P. Diddy подозревают в насилии над несовершеннолетними мальчиками

29 октября 2024 23:50
Валерия Соколенко - Редактор
P. Diddy обвинили в изнасиловании десятилетнего мальчика - детали
Американский рэпер P. Diddy. Скриншот: YouTube/ourworldmedia1
Валерия Соколенко - Редактор

Скандальный репер P. Diddy сидит в тюрьме, а обвинений в его сторону становится все больше. В Верховный суд штата Нью-Йорк подано два новых иска. В документах говорится о насилии над несовершеннолетними мальчиками.

Об этом пишет The Guardian.

Читайте также:

P. Diddy насиловал десятилетнего мальчика

В первом новом иске Шона Комбса, более известного как P. Diddy, обвиняют в якобы случившемся преступлении в нью-йоркской гостинице 2005 года. Репер "накачал" 10-летнего мальчика и совершил сексуальное насилие, после которого ребенок потерял сознание. Когда он проснулся, P. Diddy угрожал наказать родителей, если о насилии кто-нибудь узнает.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Post shared by Puff daddy. (@pdiddypuffy)

Второй документ рассказывает о ситуации, которая произошла в 2008 году. Тогда репер якобы изнасиловал 17-летнего парня во время кастинга для шоу Making the Band. Комбс был на этом мероприятии в качестве продюсера.

"Когда конкурсант выразил оговорку, его отстранили от конкурса, и он не смог вернуться в музыкальную индустрию в течение семи лет", — говорится в заявлении.

Адвокат Комбса отрицает обвинения и снова настаивает, что иски поданы только для привлечения внимания.

Напомним, что P. Diddy подозревают в секс-торговле, рэкете, насилии. У него дома нашли тысячи литров лубрикантов и детского масла. Против репера подали иски уже более 120 человек.

В то же время дочери репера развлекаются на вечеринках, пока отец ждет суд за решеткой. А федеральные органы проверяют тюрьму, ведь адвокаты арестованной звезды недовольны условиями.

суд США P. Diddy изнасилование секс-скандал

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

18:51 Театр во Львове борется за два этажа — что говорят в горсовете

18:51 СБУ выкрыла 12 лиц, которые в соцсетях хотели сорвать мобилизацию

18:25 В Офисе президента отреагировали на слухи о переговорах с Россией

18:21 Полесье благодаря Гуцуляку выбило Кривбасс из Кубка Украины

18:21 В портах Дуная критически снизился грузопоток — причина

Уклонение от мобилизации — кому грозит штраф 68 000 грн - 80x80

Уклонение от мобилизации — кому грозит штраф 68 000 грн

18:15 Синегубов объяснил, что будет с поврежденным зданием Госпрома

18:02 Зеленский назвал основные цели визита на Закарпатье — видео

17:59 В Харькове резко испортится погода — какой прогноз на завтра

Text

17:50 Слив секретных данных и обращение Зеленского — эфир Вечір.LIVE

17:39 Китчевая имперщина — активистов возмутил одесский фуникулер

18:51 Театр во Львове борется за два этажа — что говорят в горсовете

18:51 СБУ выкрыла 12 лиц, которые в соцсетях хотели сорвать мобилизацию

18:25 В Офисе президента отреагировали на слухи о переговорах с Россией

18:21 Полесье благодаря Гуцуляку выбило Кривбасс из Кубка Украины

18:21 В портах Дуная критически снизился грузопоток — причина

Уклонение от мобилизации — кому грозит штраф 68 000 грн - 80x80

Уклонение от мобилизации — кому грозит штраф 68 000 грн

18:15 Синегубов объяснил, что будет с поврежденным зданием Госпрома

18:02 Зеленский назвал основные цели визита на Закарпатье — видео

17:59 В Харькове резко испортится погода — какой прогноз на завтра

17:39 Китчевая имперщина — активистов возмутил одесский фуникулер

17:36 В Укргидрометцентре спрогнозировали, где завтра пройдут дожди

06:50 ТОП-10 лучших школ Харькова в 2024 году — где лучше готовят к НМТ

06:40 Какие цены на алюминий в октябре — стоимость цветных металлов

29 октября 2024

06:55 ТОП-10 лучших школ Львова в 2024 году — где лучше готовят к НМТ

06:40 Цены на цветные металлы в конце октября — сколько стоит медь

06:30 В Украине упала стоимость кукурузы — цены на зерно в октябре

28 октября 2024

20:46 Тысяча Зеленского — на что потратят одесситы

06:16 ТОП-10 лучших школ Киева в 2024 году — где лучше готовят к НМТ

25 октября 2024

17:44 Космически дорогие овощи — что в Одессе думают о цене картофеля

14:45 Как экономить свет — сколько энергии потребляют электроприборы

Новость с видео

06:27 Советуют покупать генераторы и топливо — к чему готовится зимой

Text

17:50 Слив секретных данных и обращение Зеленского — эфир Вечір.LIVE

Text

17:38 Эксперт спрогнозировал, как вырастет импорт электрики в ноябре

Text

13:00 Отключение света зимой и доход прокуроров — эфир День.LIVE

Text

12:59 Экономист назвал сумму, которую сэкономит сокращение госаппарата

Text

12:48 Соглашение коррупционеров со следствием может углубить коррупцию

Уклонение от мобилизации — кому грозит штраф 68 000 грн - 80x80

Уклонение от мобилизации — кому грозит штраф 68 000 грн

Text

08:00 Россия атаковала Киев и зарплаты в госорганах — эфир Ранок.LIVE

29 октября 2024
Text

22:22 Нардеп Скороход назвала количество случаев СОЧ в Украине

Text

20:52 Нардеп заявила, что Костин ни разу не согласовал ей личный прием

Text

19:39 Германия продлила срок пребывания украинских беженцев

Text

19:26 Нардеп Скороход раскритиковала повышение зарплат прокурорам

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:22Что не говорить работнику ТЦК, если это ваш друг или родственник

24 октября 2024

15:54 Прокурор Днепропетровщины оформил инвалидность в 46 лет — его состояние выросло

28 октября 2024

09:08 Оккупанты готовятся к переброске войск на ВОТ Запорожья

21 октября 2024

20:00 На чем правильно жарить яйца, чтобы не навредить здоровью

24 октября 2024
Новость с видео

08:30 Кого из мужчин не имеют права мобилизовать принудительно — объясняют юристы

29 октября 2024

18:43 Кто подлежит мобилизации в ноябре 2024 года в первую очередь

21 октября 2024

08:00 Украинцам выплатят по 10,8 тыс. грн в октябре — детали

19 октября 2024

06:25Повестку не дают, а грузят в бусик — что делать с таким поведением ТЦК

17 октября 2024

05:19 Змея вознаградит сильных и мудрых — что принесет 2025 год всем знакам Зодиака

24 октября 2024

10:37 Зарплаты в ВСУ с 1 ноября — известно, какие суммы получат бойцы