P. Diddy обвинили в изнасиловании десятилетнего мальчика - детали

Американский рэпер P. Diddy. Скриншот: YouTube/ourworldmedia1

Скандальный репер P. Diddy сидит в тюрьме, а обвинений в его сторону становится все больше. В Верховный суд штата Нью-Йорк подано два новых иска. В документах говорится о насилии над несовершеннолетними мальчиками.

Об этом пишет The Guardian.

Читайте также:

P. Diddy насиловал десятилетнего мальчика

В первом новом иске Шона Комбса, более известного как P. Diddy, обвиняют в якобы случившемся преступлении в нью-йоркской гостинице 2005 года. Репер "накачал" 10-летнего мальчика и совершил сексуальное насилие, после которого ребенок потерял сознание. Когда он проснулся, P. Diddy угрожал наказать родителей, если о насилии кто-нибудь узнает.

Второй документ рассказывает о ситуации, которая произошла в 2008 году. Тогда репер якобы изнасиловал 17-летнего парня во время кастинга для шоу Making the Band. Комбс был на этом мероприятии в качестве продюсера.

"Когда конкурсант выразил оговорку, его отстранили от конкурса, и он не смог вернуться в музыкальную индустрию в течение семи лет", — говорится в заявлении.

Адвокат Комбса отрицает обвинения и снова настаивает, что иски поданы только для привлечения внимания.

Напомним, что P. Diddy подозревают в секс-торговле, рэкете, насилии. У него дома нашли тысячи литров лубрикантов и детского масла. Против репера подали иски уже более 120 человек.

В то же время дочери репера развлекаются на вечеринках, пока отец ждет суд за решеткой. А федеральные органы проверяют тюрьму, ведь адвокаты арестованной звезды недовольны условиями.