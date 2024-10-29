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Попри ув'язнення батька, доньки P. Diddy "відірвалися" на балу

29 жовтня 2024 07:50
Аркадій Махов - Редактор
Аркадій Махов
Редактор
Доньки ув'язненого репера P. Diddy відірвалися на шкільному балу
Доньки репера P. Diddy. Фото: Instagram//the_combs_twins
Аркадій Махов - Редактор
Аркадій Махов
Редактор

На тлі розслідування щодо американського репера P. Diddy, його 17-річні доньки-близнючки Д'Ліла та Джессі продовжують відриватися на різних заходах. Ба більше — показують це в соцмережах. 

Про це повідомляє видання Daily Mail

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Доньки P. Diddy відірвалися на шкільному балу 

Неповнолітні зіркові доньки завітали на The Homecoming Dance. Це традиційне свято в навчальних закладах та різних організаціях, на яких вітають попередніх випускників. На вечірку Д'Ліла та Джессі обрали однаковий образ, ключовим елементом якого була коротка сукня. 

Компанію донькам P. Diddy та покійної Кім Портер склали їхні бойфренди. Дівчата обіймались та відривались з ними упродовж всього вечора. Через значну критику свого образу життя на тлі ув’язнення батька, Д'Ліла та Джессі обмежили коментарі під дописом. Лише на їхній профіль в Instagram підписані понад 751 тис. фолловерів.

P. Diddy доньки
Доньки репера P. Diddy зі своїми бойфрендами. Фото: Instagram//the_combs_twins

Доньки P. Diddy перебувають у Лос-Анджелесі. За близнючками приглядає близька подруга їхньої померлої матері, Кім Лала. Щодо синів, то Квінсі (33 роки), Джастін (30) і  Крістіан (26) переїхали до Нью-Йорку у зв'язку з судовим розглядом щодо батька.

Нагадаємо, раніше ми писали, що федеральні органи США вивчають в'язницю, де тримають P. Diddy. Також ми розповідали, що на тлі скандалу з P. Diddy голлівудський актор Ештон Кутчер вперше вийшов у люди.

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