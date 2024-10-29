Дочери заключенного рэпера P. Diddy оторвались на школьном балу

Дочери рэпера P. Diddy. Фото: Instagram//the_combs_twins

На фоне расследования в отношении американского рэпера P. Diddy, его 17-летние дочери-близнецы Д'Лила и Джесси продолжают отрываться на разных мероприятиях. Более того, показывают это в соцсетях.

Об этом сообщает издание Daily Mail.

Читайте также:

Дочери P. Diddy оторвались на школьном балу

Несовершеннолетние звездные дочери посетили The Homecoming Dance. Это традиционный праздник в учебных заведениях и в различных организациях, на которых приветствуют предыдущих выпускников. На вечеринку Д'Лила и Джесси выбрали одинаковый образ, ключевым элементом которого было короткое платье.

Компанию дочерям P. Diddy и покойной Ким Портер составили их бойфренды. Девушки обнимались и отрывались с ними на протяжении всего вечера. Из-за значительной критики своего образа жизни на фоне заключения отца Д'Лила и Джесси ограничили комментарии под публикацией. Только на их профиль в Instagram подписаны более 751 тыс. фолловеров.

Дочери рэпера P. Diddy со своими бойфрендами. Фото: Instagram//the_combs_twins

Дочери P. Diddy находятся в Лос-Анджелесе. За близнецами присматривает близкая подруга их умершей матери, Ким Лала. Что касается сыновей, то Квинси (33 года), Джастин (30) и Кристиан (26) переехали в Нью-Йорк в связи с судебным разбирательством относительно отца.

Напомним, ранее мы писали, что федеральные органы США изучают тюрьму, где содержат P. Diddy. Также мы рассказывали, что на фоне скандала с P. Diddy голливудский актер Эштон Кутчер впервые вышел в люди.