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P. Diddy взвешивал девушек перед входом на "грязную" вечеринку

31 октября 2024 07:50
Валерия Соколенко - Редактор
P. Diddy устраивал кастинг для жертв скандальных вечеринок.
Репер P. Diddy. Фото: скриншот
Валерия Соколенко - Редактор

Появились новые детали скандальных вечеринок арестованного репера P. Diddy. Артист выбирал девушек, посещавших его мероприятия. Они должны были весить не более 60 килограммов.

Об этом пишет Page Six.

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Скандальный репер P. Diddy якобы очень тщательно выбирал девушек, которых приглашал на вечеринки в свое поместье. Он использовал весы, чтобы проверить — не более 140 фунтов. То есть гости должны были быть до 63 килограммов.

"Девушки должны были быть молодыми и горячими, поэтому я всегда имела рядом весы, если мне нужно было убедиться. Цифра была 140 фунтов, но если девушка была действительно высокой, это нормы немного менялись", — рассказала бывшая организатор вечеринок, работавшая с репером в 2004 и 2005 годах.

Все приглашенные женщины также должны были "не иметь дряблости, целлюлита" и "чрезмерного пирсинга или татуировок". Под запретом также находились короткие прически.

"Без штанов. Без джинсов. Без обуви на плоской подошве. Каждая девушка должна была носить праздничное платье, желательно очень короткое, чтобы прикрывать ягодицы, но не длиннее, чем до середины бедра. Декольте на показ. И каждая из них должна была быть на шпильках. Никаких исключений: высокие шпильки", — рассказала организатор, пожелавшая остаться анонимной.

В то же время она никогда не спрашивала об их возрасте, ведь не переживала за это.

"Я тогда была очень молодой и, честно говоря, думала, что мы не спрашиваем о возрасте, потому что нас не обходили законы об употреблении алкоголя. Однако, я никогда не оставалась на вечеринках и понятия не имела, что от девушек ожидают секс", — призналась организатор.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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В то же время, девушка, выступавшая на афтепате MTV Video Music Awards в 2005 году, рассказала, что ей заплатили гонорар 250 долларов за танец. Позже предложили повторить выступление дома у репера, однако уже за 1000 долларов.

"Это было грустно, поэтому я не пошла. Но другие девушки это сделали, и тогда действительно не хотели говорить о том, что там произошло", — призналась она.

Журналисты Page Six обратились к команде P. Diddy по поводу этих показаний, однако ответа не получили.

Напомним, P. Diddy пожаловался на условия в тюрьме и теперь ее проверяют федералы. Также появились новые показания по его делу. Еще два новых иска подали жертвы, которых он якобы изнасиловал в несовершеннолетнем возрасте.

США рэпер P. Diddy изнасилование секс-скандал

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