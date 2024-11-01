Дженніфер Лопес підтримала Камалу Гарріс на президентських виборах у США

Американська співачка, акторка Дженніфер Лопес. Фото: Reuters

До виборів президента США, які пройдуть 5 листопада, залишається декілька днів. Все більше знаменитостей долучаються до підтримки того чи іншого кандидата. Американська акторка, співачка Дженніфер Лопес з’явилась на одному з мітингів кандидатки від Демократичної партії, віцепрезидентки США Камалі Гарріс.

Відповідні відео з’явились в їхніх соцмережах.

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Титулована артистка захистила пуерториканців і жінок на мітингу Камали Гарріс у Лас-Вегасі (штат Невада) після того, як расистські жарти коміка Тоні Гінчкліффа стали вірусними.

"Він постійно працював, щоб розділити нас. У Медісон Сквер Гарден він нагадав нам, хто він насправді і що він насправді відчуває.Того дня образилися не лише пуерториканці. Це був кожен латиноамериканець у цій країні. Це була людяність і будь-хто з порядними характерами", — сказала співачка про колишнього президента США, кандидата на цих виборах, бізнесмена Дональда Трампа.

Лопес також виступила за розширення прав і можливостей жінок. Дженніфер зазначила: вона вірить в те, що жінки мають силу змінити ситуацію на цих виборах.

"Я вірю в силу латиноамериканців. Я вірю в силу нашої громади. Я вірю в силу всіх наших голосів", — відверто сказала зі сцени попзірка.

Лайки під відео Дженніфер Лопес поставили і деякі українські знаменитості. Серед них титулована режисерка Таню Муіньо, телеведучий Григорій Решетнік та дружина співака Дмитра Монатіка, Ірина.

Співачка Дженніфер Лопес та віцепрезидентка США Камала Гарріс. Фото: Reuters

Нагадаємо, раніше ми писали, що співачка Бейонсе на тлі скандалу з P. Diddy підтримала Камалу Гарріс на виборах. Також ми розповідали, що Лопес та голлівудський актор Бен Аффлек не можуть поділити розкішний маєток при розлученні.