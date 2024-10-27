Бейонсе підтримала Камалу Гарріс на виборах в США - відео

Співачка Бейонсе. Фото: скриншот

Співачка Бейонсе продовжує сяяти на урочистих заходах попри гучний скандал з репером P. Diddy. Цього разу зірка виступила з промовою на підтримку кандидатки в президенти США Камали Гарріс.

Про це повідомляє видання The Hill.

Читайте також:

Бейонсе підтримала Камалу Гарріс на виборах у США

Цієї п'ятниці у Г'юстоні відбувся мітинг Камали Гарріс, який був присвячений правам на аборти. Підтримати кандидатку на пост президента прийшла і Бейонсе разом зі своєю мамою Тіною Ноулз.

Співачка вийшла на сцену та заявила, що підтримує Гарріс не лише, як зірка, а й як звичайна американка.

"Ми всі є частиною чогось набагато більшого. Ми повинні проголосувати. Ви нам потрібні. Настав час заспівати нову пісню — пісню, яка почалася 248 років тому. Старі ноти падіння, розбрату, відчаю більше не резонують. Покоління близьких перед нами шепочуть пророцтво, пошук, покликання, гімн. Наші голоси співають хор єдності. Вони співають пісню гідності та можливостей. Чи готові ви приєднати свій голос до нової американської пісні? Тому що я готова", — сказала у промові Бейонсе.

Окрім того, співачка дала дозвіл на використання свого хіта Freedom у якості передвиборчої пісні Гарріс.

Нагадаємо, раніше Емінем підтримав віцепрезидентку Камалу Гарріс у передвиборчій гонці.

Також ми писали, що Бейонсе випустила свій новий парфюм, попри гучні звинувачення.