Бейонсе поддержала Камалу Харрис на выборах в США - видео

Певица Бейонсе. Фото: скриншот

Певица Бейонсе продолжает сиять на торжественных мероприятиях, несмотря на громкий скандал с рэпером P. Diddy. В этот раз звезда выступила с речью в поддержку кандидата в президенты США Камалы Харрис.

Об этом сообщает издание The Hill.

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В эту пятницу в Хьюстоне состоялся митинг Камалы Харрис, посвященный правам на аборты. Поддержать кандидатку на пост президента пришла и Бейонсе вместе со своей мамой Тиной Ноулз.

Певица вышла на сцену и заявила, что поддерживает Гаррис не только как звезда, но и как обычная американка.

"Мы все являемся частью чего-то гораздо большего. Мы должны проголосовать. Вы нам нужны. Пришло время спеть новую песню — песню, которая началась 248 лет назад. Старые ноты падения, раздора, отчаяния больше не резонируют. Поколения близких перед нами шепчут пророчество, поиск, призвание, гимн. Наши голоса поют хор единства. Они поют песню достоинства и возможностей. Готовы ли вы присоединить свой голос к новой американской песне? Потому что я готова", — сказала в речи Бейонсе.

Кроме того, певица дала разрешение использовать свой хит Freedom в качестве предвыборной песни Харрис.

Напомним, ранее Эминем поддержал вице-президент Камалу Харрис в предвыборной гонке.

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