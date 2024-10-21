Роздягнута Бейонсе возз'єдналась з Jay-Z на тлі скандалу P. Diddy

Американська співачка Бейонсе. Фото: Instagram/beyonce

Після арешту американського продюсера, репера P. Diddy зіркова пара Бейонсе та Jay-Z опинились в епіцентрі обговорення в мережі. Вони стали фігурантами гучних теорій змов. На тлі цього рекордсменка премії "Ґреммі" опублікувала відверті фото. На деяких з них Бейонсе позує з чоловіком.

Відповідні публікації з'явились в соцмережах 43-річної артистки.

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Зірковій парі закидають те, що вони разом з Шоном Комбсом (справжнє ім’я P. Diddy) робили все можливе, аби усунути конкурентів. Через це, за однією з теорій змов, у 2009 році з життя пішов попкороль Майкл Джексон. Також багато хто з артистів особисто дякував Бейонсе під час вручення тієї чи іншої премії, в якій дружина Jay-Z буда в номінації. І робили вони не просто так — бо нібито боялися за своє життя.

Ані Бейонсе, ані її чоловік не коментували ці чутки. Престижні західні ЗМІ також останнім часом не розповсюджують домисли користувачів соцмереж з усього світу. Водночас зіркова пара вперше за тривалий час позували перед камерами.

Jay-Z приховував обличчя за сонцезахисними окулярами. Бейонсе теж була в цьому аксесуарі, але прозорих. Акцент на більшості фото зірки був зроблений на доволі відверте декольте.

Музичні виконавці Бейонсе та Jay-Z. Фото: Instagram/beyonce

Бейонсе майже оголилась в кадрі. Фото: Instagram/beyonce

Менш ніж за добу публікація набрала 1 млн 800 тисяч лайків лише в Instagram. Втім, в цій соцмережі в Бейонсе виникли певні проблеми. Під час розслідування справи щодо P. Diddy, американська співачка втратила декілька мільйонів підписників.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що переможниця британського "Х-Фактора" розсекретила приватну бесіду з Бейонсе. Також ми писали, що Бейонсе вбралась у чорне на тлі тотального хейту через P. Diddy.