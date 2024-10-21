Раздетая Бейонсе воссоединилась с Jay-Z на фоне скандала P. Diddy

Американская певица Бейонсе. Фото: Instagram/beyonce

После ареста американского продюсера рэпера P. Diddy звездная пара Бейонсе и Jay-Z оказались в эпицентре обсуждения в сети. Они стали фигурантами громких теорий заговоров. На фоне этого рекордсменка премии "Грэмми" опубликовала откровенные фото. На некоторых из них Бейонсе позирует с мужем.

Соответствующие публикации появились в соцсетях 43-летней артистки.

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Звездную пару обвиняют в том, что они вместе с Шоном Комбсом (настоящее имя P. Diddy) делали все возможное, чтобы устранить конкурентов. Поэтому, по одной из теорий заговоров, в 2009 году из жизни ушел поп-король Майкл Джексон. Также многие из артистов лично благодарили Бейонсе во время вручения той или иной премии, в которой жена Jay-Z была в номинации. И делали они не просто так, потому что якобы боялись за свою жизнь.

Ни Бейонсе, ни ее муж не комментировали эти слухи. Престижные западные СМИ в последнее время не распространяют домыслы пользователей соцсетей со всего мира. В то же время звездная пара впервые за длительное время позировала перед камерами.

Jay-Z скрывал лицо за солнцезащитными очками. Бейонсе тоже была в этом аксессуаре, но прозрачном. Акцент на большинстве фото звезды был сделан на довольно откровенное декольте.

Музыкальные исполнители Бейонсе и Jay-Z. Фото: Instagram/beyonce

Бейонсе почти обнажилась в кадре. Фото: Instagram/beyonce

Меньше чем за сутки публикация набрала 1 млн 800 тысяч лайков только в Instagram. Впрочем, в этой соцсети у Бейонсе возникли определенные проблемы. Во время расследования дела по P. Diddy американская певица потеряла несколько миллионов подписчиков.

Напомним, ранее мы рассказывали, что победительница британского "Х-Фактора" рассекретила приватную беседу с Бейонсе. Также мы писали, что Бейонсе оделась в черное на фоне тотального хейта через P. Diddy.