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Джей Ло поддержала одного из кандидатов на выборах президента США

1 ноября 2024 20:54
Аркадий Махов - Редактор
Аркадий Махов
Редактор
Дженнифер Лопес поддержала Камалу Харрис на президентских выборах в США
Американская певица, актриса Дженнифер Лопес. Фото: Reuters
Аркадий Махов - Редактор
Аркадий Махов
Редактор

До выборов президента США, которые пройдут 5 ноября, остается несколько дней. Все больше знаменитостей приобщаются к поддержке того или иного кандидата. Американская актриса, певица Дженнифер Лопес появилась на одном из митингов кандидата от Демократической партии, вице-президента США Камалы Харрис.

Соответствующие видео появились в их соцсетях.

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Дженнифер Лопес поддержала Камалу Харрис

Титулованная артистка защитила пуэрториканцев и женщин на митинге Камалы Харрис в Лас-Вегасе (штат Невада) после того, как расистские шутки комика Тони Хинчклиффа стали вирусными.

"Он постоянно работал, чтобы разделить нас. В Мэдисон Сквер Гарден он напомнил нам, кто он на самом деле и что он действительно чувствует. В тот день обиделись не только пуэрториканцы. Это был каждый латиноамериканец в этой стране. Это была человечность и кто-то с порядочными характерами", — сказала певица о бывшем президенте США, кандидате на этих выборах, бизнесмене Дональде Трампе.

Лопес также выступила за расширение прав и возможностей женщин. Дженнифер отметила, что она верит в то, что женщины имеют силу изменить ситуацию на этих выборах.

"Я верю в силу латиноамериканцев. Я верю в силу нашей общины. Я верю в силу всех наших голосов", — откровенно сказала со сцены поп-звезда.

Лайки под видео Дженнифер Лопес в Instagram поставили и некоторые украинские знаменитости. Среди них титулованная режиссер Таню Муиньо, телеведущий Григорий Решетник и жена певца Дмитрия Монатика, Ирина.

Лопес и Гаррис
Певица Дженнифер Лопес и вице-президент США Камала Харрис. Фото: Reuters

Напомним, ранее мы писали, что певица Бейонсе на фоне скандала с P. Diddy поддержала Камалу Харрис на выборах. Также мы рассказывали, что Лопес и голливудский актер Бен Аффлек не могут поделить роскошное поместье при разводе.

Камала Харрис зарубежные звезды США выборы в США 2024 певица Дженнифер Лопес

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