Ратаковскі повторила образ Джей Ло з вечірки P. Diddy — фото

Модель Емілі Ратаковскі. Фото: instagram.com/emrata/

Модель Емілі Ратаковскі відсвяткувала Гелловін у культовому образі Джей Ло. Вона вдягнула дуже відверту сукню.

Світлини виклала в Instagram.

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Всесвітньо відома модель Емілі Ратаковскі відсвяткувала Гелловін у дуже пікантному образі. Вона нарядилась у сукню співачки Джей Ло. Зірка вдягала схоже вбрання на червону доріжку Grammy у 2000 році.

Саме на цю церемонію та вечірку опісля Джей Ло ходила зі скандальним репером P. Diddy, якого заарештували та звинувачують у сексуальному насиллі та рекеті.

Нагадаємо, ми показували страшні костюми Гайді Клум та її коханого. Також президент США Джо Байден "напав" на малюків під час Гелловіну.